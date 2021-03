AstraZeneca-Impfungen werden im Kreis Kleve wieder aufgenommen

Am späten Donnerstagabend, 18. März 2021, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit, dass die Corona-Schutzimpfungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff wieder aufgenommen werden können. Zuvor hatte bereits der Kreis Kleve auf der Startseite des kreiseigenen Buchungsportals mitgeteilt, dass die 2.100 Impfwilligen, deren AstraZeneca-Termine in dieser Woche abgesagt wurden, per E-Mail über neue Impftermine informiert werden. Diese Personen können nun bevorzugt einen neuen Impftermin buchen. Am Freitagmittag teilte der Kreis Kleve dann mit, dass ab Samstag, 20. März 2021, wieder AstraZeneca-Impfungen im Impfzentrum des Kreises Kleve stattfinden.

So geht’s weiter mit Terminbuchungen

Am heutigen Freitag, 19. März 2021, erhalten die 2.100 Personen, die zur bevorzugten Buchung eines neuen Impftermins berechtigt sind, eine persönliche E-Mail. Die 2.100 Nachhol-Termine können am Samstag und Sonntag sowie in der kommenden Woche ab Mittwoch stattfinden. Bis Sonntagabend können die bevorrechtigten Personen über spezielle Zugangsdaten ihre neuen Termine buchen. Am Sonntagabend werden die Termine der kommenden Woche dann öffentlich den berechtigten Gruppen zur Verfügung gestellt. Bevorrechtigte Personen, die keinen neuen Impftermin wünschen, müssen nichts unternehmen, da bekanntlich aus technischen Gründen alle Termine in dieser Woche (17.-21. März) neu vergeben werden müssen. Alte „Termin-Tickets“ sind nicht mehr gültig.

Die über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein gebuchten Biontech/Pfizer-Impftermine für die Über-80-Jährigen finden planmäßig statt. In diesem Bereich gibt es keine Änderungen.