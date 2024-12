Archivare des Kreis Kleve trafen sich

Die Archivarinnen und Archivare der Kommunen im Kreis Kleve haben sich im Kreisarchiv Kleve in Geldern ausgetauscht. Die halbjährlichen Treffen dienen der Vernetzung und dem Austausch zu aktuellen Themen.

Um im Notfall – z. B. bei einem Wasserschaden – schnell reagieren und das wertvolle Kulturgut retten zu können, haben sich mittlerweile elf Kommunalarchive im Kreis Kleve zu einem Notfallverbund zusammengeschlossen.

Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm informierte auf der Tagung über die Arbeit in diesem Bereich.

Elektronische Akte

Weiteres Thema auf der Sitzung war die Einführung der elektronischen Akte in den Verwaltungen, an der die Kommunalarchive aktiv beteiligt sind: Sie beraten bei der Erstellung von Aktenplänen, führen ein digitales Langzeitarchiv ein und stehen den Mitarbeutenden in der Verwaltung bei Fragen zur Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.

„Da die Verwaltungen hier Neuland betreten, ist ein guter Austausch unter den Archivarinnen und Archivaren besonders wichtig“, betonte Dr. Sturm.

Auch die neusten Entwicklungen im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) standen auf der Tagesordnung. Hier lag der Schwerpunkt auf dem Niederrheinportal, das sich zurzeit in Planung befindet. Auf dem Portal werden in Zukunft neben inhaltlichen Informationen zum Archivgut auch digitale Reproduktionen und elektronische Akten präsentiert.

„Teil des Portals wird ein digitaler Lesesaal sein, in dem sieben Tage die Woche rund um die Uhr recherchiert und ausgewähltes Archivgut direkt betrachtet werden kann“, sagte die Kreisarchivarin.

Rundgang Kreisarchiv

Als Gast war Dr. Manuel Hagemann vom Archivberatungs- und Fortbildungs-Zentrum (AFZ-LVR) vor Ort im Kreisarchiv. Als Gebietsreferent für den Kreis Kleve berät Dr. Hagemann die Archive bei allen Fragen rund um die Archivierung ihrer Bestände und den Betrieb der Archive.

Ein gemeinsamer Rundgang durch das Magazingebäude des Kreisarchivs rundete den gemeinsamen Tag ab.