Arbeitskreis Schulsozialarbeit tagt in Kevelaer

Am 11. Oktober fand am Kevelaerer Schulzentrum ein Arbeitskreis der Schulsozialarbeit des Kreises Kleve statt. Mehr als 22 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter aus unterschiedlichen Schulen versammelten sich, um sich über aktuelle Themen der Schulsozialarbeit auszutauschen und die Arbeitsweise der Schulsozialarbeit in Kevelaer näher kennenzulernen.

Die Veranstaltung begann mit einem Kaffeeempfang, bei dem die Teilnehmenden die Gelegenheit hatten, sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und erste Gespräche zu führen. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter der Kevelaerer Gesamtschule Christoph Feldmann wurde der Arbeitskreis offiziell eröffnet. Cornelius Oschlies leitete im Namen der Schulsozialarbeit den Arbeitskreis ein und stellte seine Kolleginnen und Kollegen – Lara Christian, Janina Poguntke, Katharina Zellmann, Anna Eckert und Simon Fiedler – vor. Er erläuterte kurz die Gegebenheiten der Schulsozialarbeit in Kevelaer.

Ein zentraler Bestandteil des Treffens war die Vorstellung der kollegialen Erziehungsberatung nach Wolfgang Foltin, die den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern wertvolle Impulse für ihre tägliche Arbeit geben sollte. Bei der kollegialen Erziehungsberatung tauscht sich ein Team von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen aus. Sie nutzen ihre unterschiedlichen Kenntnisse, um gemeinsam praktische Lösungen für pädagogische Herausforderungen zu finden.

In Kleingruppen wurden anschließend drei innovative Angebote der Schulsozialarbeit in Kevelaer präsentiert: das Lerngruppen- und Sozialtraining, das Elternpraktikum sowie die Erlebnispädagogik mit dem Schwerpunkt Bogenschießen. Das Elternpraktikum findet einmal im Jahr im Rahmen der Arbeit mit Mädchen statt, um mädchenspezifische, sexualpädagogische Inhalte zu thematisieren. Die Programme zielen unter anderem darauf ab, soziale Kompetenzen zu fördern und die Beziehung der Schülerinnen und Schüler untereinander zu stärken.

Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Mittagessen in der Schulmensa des Kevelaerer Schulzentrums, bei dem die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, sich weiter auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die positive Resonanz zum Arbeitskreis zeigt, wie wichtig solche Netzwerktreffen für die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit sind.

Die Schulsozialarbeit am Schulzentrum in Kevelaer setzt weiterhin auf Kooperation und Austausch, um gemeinsam an einer positiven Entwicklung für alle Schülerinnen und Schüler zu arbeiten.