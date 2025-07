Arbeiterkampagne des Bistums und der Caritas

Das Bistum Münster und die Caritas in der mitgliederstärksten Diözese Deutschlands haben am 1. Juli eine Arbeitgeberkampagne gestartet. Diese richtet sich zum einen an die aktuell gut 100.000 Mitarbeitenden in den Kirchengemeinden, beim Bistum, in Schulen und bei der Caritas in der Diözese. Unter dem Slogan „Dank Dir!“ sagt die Kampagne diesen für ihr Engagement Dank.

Zugleich hat die Kampagne auch das Ziel, Menschen anzusprechen, die sich vorstellen können, bei Kirche oder Caritas zu arbeiten. „Du bist uns wichtig!“, sagt die Kampagne diesen Menschen.

Damit soll potenziellen Mitarbeitenden von Beginn an vermittelt werden, dass sie willkommen sind und dass es bei kirchlichen Arbeitgebern nicht nur um einen Job geht, sondern auch darum, wertschätzende Beziehungen zu etablieren.

Im Mittelpunkt der auf drei Jahre angelegten neuen Kampagne stehen die Berufsfelder in den Tageseinrichtungen für Kinder, in der Verwaltung, der Hauswirtschaft und in der Pflege, auch Auszubildende bilden einen Schwerpunkt.

Insgesamt 33 Mitarbeitende aus allen nordrhein-westfälischen Regionen des Bistums, die von Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen wurden, sind die Gesichter der Kampagne.

Der Münsteraner Fotograf Thomas Mohn hat sie in ihrem jeweiligen Arbeitskontext fotografiert. Ab dieser Woche sind die Kampagnengesichter insbesondere in den Sozialen und Beruflichen Netzwerken zu sehen, es gibt Radio-Spots, die Internetseite www.kirchentalente.de präsentiert sich in einem neuen Look, in Kneipen und Gaststätten gibt es Postkarten zum Mitnehmen, in digitalen Suchmaschinen werden Anzeigen geschaltet.

Doch eine verstärkte mediale Präsenz ist nur ein Bestandteil der Kampagne.

„Vielmehr setzt die Kampagne neben dem Media-Bereich noch auf zwei weitere Säulen. Zum einen sollen Personalverantwortliche vor Ort noch besser für die Personalarbeit befähigt und so in ihrem Arbeitsalltag unterstützt werden. Zum anderen haben wir das Ziel, bei den zahlreichen katholischen Anstellungsträgern der katholischen Kirche im Bistum Münster eine einheitlichere Kultur der Wertschätzung zu etablieren“, sagt Florian Zimmermann, Senior Art Director bei der Münsteraner Kommunikations-Agentur „Kopfkunst“.

Um den Mitarbeitenden noch mehr Wertschätzung entgegenzubringen, werden im Rahmen der Kampagne Workshops für Führungskräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder, in der kirchlichen Verwaltung und bei der Caritas angeboten. Konzipiert und durchgeführt werden diese von einem Team um Prof. Dr. Stefan Süß, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Arbeit, Personal und Organisation, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

„Innerhalb der katholischen Kirche im Bistum Münster gibt es hunderte unterschiedlicher Anstellungsträger. Bei Personalverantwortlichen eine einheitlichere Vorstellung zu etablieren, wodurch sich ein wertschätzendes Führungsverhalten auszeichnet, ist für die katholische Kirche im Bistum Münster von großer Relevanz, um insgesamt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden“, sagt Prof. Süß. Dies könne im Wettbewerb um Mitarbeitende von hoher Bedeutung sein.

Eine weitere Hilfestellung erhalten Personalverantwortliche im Bistum und bei der Caritas zudem über einen digitalen Werkzeugkoffer, eine sogenannte Toolbox, die mit dem Start der Kampagne online geht. Hier gibt es Vorlagen für Stellenanzeigen, Social-Media-Posts, Print- und Eventmedien, die einfach auf die Bedarfe vor Ort angepasst werden können. Zudem gibt es Mustertexte, Prozessbeschreibungen und Praxisleitfäden, die in der alltäglichen Personalarbeit hilfreich sein können. Give-aways und Merchandising-Artikel im Erscheinungsbild der neuen Kampagne runden die Angebote in der digitalen Toolbox ab.

Diözesanadministrator Dr. Antonius Hamers und Diözesancaritasdirektor Dominique Hopfenzitz erklären zur Kampagne: „Die katholische Kirche und die Caritas gehören zu den größten Arbeitgebern in unserem Bistum. Wir danken allen Menschen von Herzen, die ihre Talente bei uns einbringen und miteinander unseren Auftrag aus dem Evangelium verwirklichen. Es ist großartig und beeindruckend, wie vielfältig diese Talente sind. Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese Menschen gerne bei der katholischen Kirche und der Caritas arbeiten. Dafür ist es zentral, dass sie Wertschätzung erfahren. Das möchten wir mit den Maßnahmen, die nun im Rahmen der Kampagne angegangen werden, verstärken. Und selbstverständlich laden wir Menschen ein, die auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind: Bewerben Sie sich! Vielleicht finden Sie bei Kirche und Caritas nicht nur ihre berufliche Erfüllung, sondern knüpfen neue Beziehungen zu Menschen, die ihr Leben bereichern werden.“