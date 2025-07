Arbeiter erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Wie die Polizei meldet, stürzte am 22.07.2025 gegen 14.35 Uhr ein 34jähriger Arbeiter beim Abbau eines Fahrgeschäftes auf dem Festivalgelände von Parookaville etwa 6 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik in Duisburg geflogen. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.