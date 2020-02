APH und Katzenhilfe erhalten Spende

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Jolanda Blijenberg (3. v. links) mit ihrem Team im Physio Center Uedem – und ebenso lange schon spendet das Physio Center zum Ende eines Jahres an gemeinnützige Einrichtungen. Nun überreichte das Physio-Team eine Summe von insgesamt 1300 Euro an zwei ehrenamtlich aktive Organisationen: Die in Kevelaer ansässige Stiftung Aktion pro Humanität (APH) und die Katzenhilfe Uedem e.V.

„Mit unserer Spende möchten wir die ehrenamtliche Stiftungs- und Tierschutzarbeit würdigen und auch ein stückweit sichern”, erklärt Jolanda Blijenberg. „Wir werden die Spende für unsere Waisenhäuser in Benin einsetzen”, so Dr. Elke Kleuren-Schryvers (links) für die Aktion pro Humanität. „Wir können damit dauerhaft 10 bis 12 Vollwaisen in einer Familie unterbringen – inklusive der Schul- und Berufsausbildung des Kindes. Das wird durch den Einsatz einer Pflegemutter in einer der Waisenhäuser möglich. Hier leben Jungen und Mädchen im Alter zwischen drei und elf Jahren zusammen in einer Familie. Hierdurch wird der Start ins Leben für wenigstens diese Kinder erleichtert.”

Eine glückliche Miene war auch bei Hannelore Peters (5. v. links) von der Katzenhilfe Uedem e.V. zu sehen: „Wir setzen das Geld ein für die vielen Katzenbabys, die abgegeben oder sogar ausgesetzt werden wie Simon und Simba oder Kasper-Mo. Die Katzenbabys werden medizinisch untersucht, geimpft, gepflegt und dann sorgfältig vermittelt.” Die Spendenübergabe war der Abschluss des Jubiläumsjahres des Physio Centers Uedem.