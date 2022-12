APH lädt zum Friedenszug ein

Unter dem Motto „Fünf Minuten vor Weihnachten“ lädt die Stiftung „Aktion pro Humanität“ (APH) in Kevelaer ein zu einem besonderen Gottesdienst in Verbindung mit einem Friedenszug. Stattfinden wird die Aktion am Donnerstag, 22. Dezember 2022.

Den Gedanken hinter dem Projekt beschreibt die Stiftung APH in ihrer Ankündigung: „Einmal noch innehalten in der vorweihnachtlichen Geschäftigkeit und Hektik. Gemeinsam auf einem abendlichen Weg von der Antoni­uskirche in Kevelaer – im Schein von Pechfackeln – den Weg der Herbergssuche von Maria und Josef bedenken. Unterwegs in kurzen Impulsen den Frieden thematisieren.“

Start ist um 18 Uhr mit einer Friedensstatio in der Antoniuskirche in Kevelaer. Dann führt ein kleiner Spaziergang im Licht von Pechfackeln über den Kreuzweg zur Clemenskapelle. Dort werden alle Herbergssuchenden sowie Friedenspilgerinnen und -pilger von Gaesdonck-Spiritual Christoph Schwerhoff erwartet – den biblischen Gedanken folgend: „Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid der Wohlgeruch Christi!“

Friedenstücher im Fokus

Eingebettet in den Friedensgottesdienst mit Eucharistiefeier (Beginn um 19 Uhr), wird es erstmals eine strahlende Lichtprojektion der Friedenstücher aus aller Welt geben, die aus Anlass der Interreligiösen Friedenswallfahrt Ende August dieses Jahres durch Kevelaer getragen wurden (das KB berichtete). Tim Kelm mit seinem Unternehmen „Ligthon“ unterstützt APH hierbei maßgeblich.

„Universale Friedenslichter“ sowie die adventliche Musik von Hubert Lemken und seinem Musiker-Kollegen Anton Koppers sollen etwas von dem strahlenden Licht und den Klängen spüren lassen, die auch die Hirten auf den Weg zur Krippe gebracht haben – obwohl sie zunächst voller Angst waren. „Diese Hirten sind vielleicht ein wenig wie wir in unserer Zeit heute. Voller Angst, Fragen und Bedrückung ob aller Geschehnisse. Doch diese Hirten nehmen den göttlichen Auftrag an“, sagt APH-Vorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers.

Die Welt befindet sich an vielen Orten im Krieg. „Auch wir werden ermutigt, bestärkt in dieser Zeit aufzubrechen. Neue Wege zu gehen. Jeder Einzelne von uns kann sich auf den Weg machen, sich einbringen für den Frieden unter den Menschen und mit unserer Schöpfung. Hier und weltweit“, so Weihbischof Rolf Lohmann, Kuratoriumsmitglied der Stiftung „Aktion pro Humanität“.

Im Anschluss an den Gottesdienst bieten Sr. Hildegard und Sr. Marlies den Gästen noch die Möglichkeit, sich bei einem Glas Glühwein und einem kleinen Weckmann für eine kurze Weile zu begegnen und auszutauschen, bevor dann alle die letzten Schritte auf Weihnachten zugehen.

Allen gilt die herzliche Einladung der Stiftung APH zu diesem Abend in Gemeinschaft – für mehr Frieden in uns und in der Welt.