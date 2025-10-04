Apfelsaft aus Achterhoek

Am 4. Oktober 2025 ist es wieder so weit. Familie Eickhoff lädt ein, die eigenen Äpfel zu bringen und sie gemeinsam zu leckerem Apfelsaft zu verarbeiten. Der Aufbau der kleinen Produktionsstraße ist schon im vollen Gange.

Wer mag, bringt seine Äpfel oder auch anteilig Birnen mit und unterstützt bei der Herstellung. Die Äpfel wollen geputzt und gepresst werden. Danach geht es an das Erhitzen und Abfüllen. Im Saftkarton abgefüllt bleibt der Saft mindestens ein Jahr haltbar. Nach dem Öffnen hält sich der Saft bis zu einen Monat ohne Kühlung.

Wer dabei sein will, findet die Saftpresse hier: Auf Rammendonk, Achterhoeker Schulweg 18 im Achterhoek. Gestartet wird ab 9.30 Uhr.