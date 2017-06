Antworten auf Fragen zum Pflaster auf der Hauptstraße

Die Verwaltung gibt am 7. Juni Erläuterungen an der ausgelegten Musterfläche am Rathaus

Noch bis Mitte Juni liegen vier verschiedene Pflastermaterialien am Kevelaerer Rathaus aus. Ende Juni soll der Stadtentwicklungsausschuss entscheiden, welche Pflastersteine verwendet werden, wenn im kommenden Jahr die Hauptstraße umgebaut wird. Die Stadtverwaltung bietet nun am 7. Juni in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr Erläuterungen zu den Mustersteinen im direkten Gespräch an.

Über die Internetseite zur Stadtkernerneuerung und die Sammelbox im Rathauseingang sind bereits zahlreiche Anregungen und Hinweise aus der Bevölkerung eingereicht worden. Wer aber über die schriftlichen Informationen hinaus zusätzliche Erläuterungen zu der Auswahl der Steine wünscht oder einfach im direkten Gespräch seine Meinung vertreten möchte, kann dies im Rahmen der angebotenen Bürgersprechstunde tun. Dabei können auch weitere Fragen zum Umbau und der Gestaltung der Hauptstraße angesprochen werden. In der angegebenen Zeit kann jeder den Musterplatz besuchen, wann es ihm oder ihr zeitlich auskommt, da kein Vortrag gehalten wird. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung suchen das direkte Gespräch mit den Bürgern. Sie sind natürlich auch außerhalb dieser Zeit für Erläuterungen, für Anregungen, aber auch für Kritik ansprechbar.

Alle Anregungen werden zusammengefasst den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses zur Kenntnis gegeben, damit die Meinungsäußerungen aus der Bevölkerung bei der Entscheidung berücksichtigt werden können. Da keine zahlenmäßige Abstimmung stattfindet, wird es eher um Argumente für oder gegen bestimmte Pflastermaterialien gehen. Die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses ist öffentlich und findet am 29. Juni ab 18.30 Uhr im Ratssaal im Rathaus statt.

Weitere Informationen zur Stadtkernerneuerung, der Umgestaltung der Hauptstraße und die bisherigen Stellungnahmen sind auf der Internetseite www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de zu finden.