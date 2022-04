Antonius-Kinder nehmen neues Spielgerät in Beschlag

Bereits im vergangenen Jahr hat die Spielplatzkommission in Kevelaer sich dafür eingesetzt, am Europaplatz ein themenbezogenes Großspielgerät anzuschaffen. An diesem Standort mussten einige Spielgeräte ersetzt werden (das KB berichtete). Ende Februar wurde das neue Gerät geliefert und von den Mitarbeitenden des städtischen Betriebshofes aufgebaut.

Viele Kinder, hier unter anderem vom St. Antonius Kindergarten in Kevelaer, können sich seit dem auf dem neuen Spielgerät austoben. Als Highlight durften die Kinder über das Motiv für den zukünftigen Abfallbehälter an dem Standort abstimmen. Zur Auswahl standen ein Bär, ein Frosch und ein Pinguin. Die Mehrheit der Kinder wählte den Pinguin aus.