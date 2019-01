Anstehend Baumaßnahmen in Kevelaer

Zu Beginn des neuen Jahres wird in Kevelaer gleich wieder gebaut, und das an mehreren Stellen.

Hauptstraße: Der zweite Bauabschnitt der Hauptstraßenerneuerung wird etwa Mitte Januar starten. Als erstes wird die Kanalisation im Kreuzungsbereich mit Willibrordstraße und Annastraße erneuert. Dafür muss die Kreuzung komplett gesperrt werden. Die Willibrordstraße wird dadurch zur Sackgasse und ist dann von der Marienstraße aus nur noch bis zur Baustelle und nur für Anlieger zu befahren. Eine Wendemöglichkeit auf der Straße gibt es nicht. Dies wird voraussichtlich bis Ende Februar so bleiben.

Danach wird die Kreuzung wieder geöffnet und die Baumaßnahmen schreiten vom Kreuzungsbereich in Richtung Roermonder Platz Stück für Stück vor, grundsätzlich so, wie bereits beim ersten Bauabschnitt. Die Planer und das Bauunternehmen gehen davon aus, dass der Umbau bis Anfang August abgeschlossen werden kann. Aber niemand weiß, was im Untergrund verborgen ist und für Überraschungen sorgt.

Jedenfalls soll der Umbau wieder mit einem Angrillen und weiteren Aktionen begleitet werden. Die Termine stehen dazu aber noch nicht fest.

Mechelner Platz: Auch der Umbau des Mechelner Platzes wird im Januar beginnen. Eigentlich sollte der neue Platz längst fertig sein. Zu der Ausschreibung der Tiefbaumaßnahmen hatte sich im Frühjahr 2018 allerdings kein Unternehmen beworben. Die erneute Ausschreibung im Herbst war dann aber erfolgreich. Möglichst früh im Januar werden die Bagger anrücken. Durchgangsstraßen müssen dafür aber nicht gesperrt werden. Die eigentlich nicht erlaubte Durchfahrt vor dem Museumseingang zur Busmannstraße wird während der Baumaßnahme und auch später jedenfalls nicht mehr möglich sein.

Wenn der Bauablauf nicht durch unliebsame Überraschungen gestört wird, sollte der Mechelner Platz im Mai fertig gestellt sein.

Twistedener Straße in Kevelaer: Darüber hinaus starten die Arbeiten an der Twistedener Straße in Kevelaer ebenfalls im Januar, wobei es sich hierbei nicht um eine Maßnahme der Stadtkernerneuerung handelt. In der Straße werden Kanalbauarbeiten für die Verlegung eines Schmutz- und Regenwasserkanals zur Entwässerung des dort entstehenden Gradierwerks und des medizinischen Versorgungszentrums sowie des Hotels durchgeführt.

Der Straßenabschnitt zwischen der Kreuzung Kroatenstraße/ Walbecker Straße bis zum Kreisverkehr Hüls wird daher voraussichtlich zwischen Januar 2019 und Mai 2019 für den Durchfahrverkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Wember bzw. Walbecker Straße wird für diesen Zeitraum eingerichtet.

Da der Anschluss des neuen Kanals an einen Schacht innerhalb des oben genannten Kreuzungsbereiches erforderlich ist, wird die Kreuzung in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten auf eine Fahrbahn verengt. Durch eine Anpassung der Ampelschaltung kann der Verkehr aber weiter aufrechterhalten werden.