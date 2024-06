Anspruchsvolle Radtour

Zu einer äußerst sportlichen Radtour machten sich am vergangenen Freitagmorgen elf Radrennfahrer und ein Begleitwagenfahrer auf: In acht Etappen geht es vom Treffpunkt in Kevelaer aus in Richtung Venedig. Teilnehmer sind Robert Janssen, Dirk Bay, Markus Kersten, Armin Buhl,, Klaus Nissing, Christian Pfahler, Stefan Skodek, Andreas Pechhold, Tim Foste, Mike Pfennig, Michael Theyssen und als Fahrer für den Bus als Begleitung Harald Skodek.

Andreas Pechold schickte uns von unterwegs einen kleinen Zwischenstand: „Die beiden ersten Etappen waren vom Wetter her besser als gedacht. Nur wenige Regenschauer ärgerten uns nicht wirklich. Die dritte Etappe nach Pforzheim verlängerte sich ungewollt um 25 km weil die geplante Fähre nach 130 km nicht fuhr.“ Bisher sei die Stimmung super, berichtet Pechold, „trotz der anstrengenden mit vielen Anstiegen gespickten Tour“ habe es bislang keine Unfälle und nur eine Reifenpanne auf der ersten Etappe gegeben. Die letzte Etappe wollen die Radler am 30. Juni fahren. Eine Zusammenfassung der Tour will Pechold uns nach der Tour schicken.