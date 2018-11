Stimmungsvolles Licht, ein paar kleine Tische mit Stühlen, eine kleine Bar für die Getränke – es war ein sehr intimes Ambiente und ein dementsprechend passender Rahmen in dem „Salon Löwenthal“ für die Musik der kommenden eineinhalb Stunden.

Gastgeber Tom Löwenthal begrüßte die gut 50 Gäste – darunter einige Freunde aus Holland und Mitglieder seines von ihm dirigierten „Theaterchores Niederrhein“ – zu diesem besonderen Abend, der Klaviermusik und Gesang zu bieten hatte, die man in dieser Form sicher eher seltener in der Marienstadt hört.

Zu dem Ereignis hatte der Pianist und Dirigent die Mezzosopranistin Daniela Rothenburg eingeladen, die sonst dem Publikum in Kevelaer nur als Jazzsängerin im „Goldenen Apfel“ bekannt ist.

In der DDR

„Ich habe von Eisler ganz viel in der DDR in der Schule gelernt“, bekannte die in Dortmund lebende Sängerin in der Pause. „Aber heute sehe ich das distanziert, versuche mich in die Zeit zurückzuversetzen und das persönliche Schicksal zu beschreiben“, zeigte sie sich von den „so schönen Melodien des verkannten Komponisten“ Eisler begeistert.

Ihr kongenialer Partner an diesem Nachmittag war der Baritonsänger Wolfgang Baumann, der die bedrückende Einstiegsrede hielt…

