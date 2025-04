Annette Gutjahr gastiert in Kevelaer

Sie berührt durch ihre große, warme, dunkel und frei fließende Stimme und ihre Ausdruckskraft: Altistin Annette Gutjahr ist wieder einmal in Kevelaer zu Gast.

Am Freitag, 4. April, 20 Uhr, Marienbasilika, widmet sie sich gemeinsam mit Basilikaorganist Elmar Lehnen in der Reihe „OrgelPlus“ Arien und Liedern der Romantik. Neben zwei eigenen Kompositionen von Lehnen aus „Mensch! Maria!“ und „Ein Weihnachtsoratorium“ werden Lieder von Strauß, Dvorak, Tschaikowsky und Richard Wagners Wesendonk-Lieder zu erleben sein. Annette Gutjahr ist u.a. als Dozentin für Gesang in Bremen, Hamburg und im Kölner Raum tätig. Ihr umfangreiches Repertoire reicht von den großen Oratorien Bachs bis zu den Werken von Richard Wagner, Gustav Mahler und Frank Martin.

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Veranstalter ist der Orgelbauverein Kevelaer. Tickets erhältlich im Geschäft Jacobs am Kapellenplatz 25 (Telefon 02832-5468) oder online im Ticketshop von St. Marien (www.wallfahrt-kevelaer.de oder unter www.kultur-am-kapellenplatz.de)