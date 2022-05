Anmeldungen für Ferienspaß laufen noch

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet im Sommer 2022 wieder Ferienspaß für Kinder vom 1. bis zum 4. Schuljahr an. Auch wenn aktuell vieles erlaubt ist und sich die Corona-Schutzmaßnahmen gelockert haben, wird das Ferienprogramm wie in den vergangenen beiden Jahren noch in kleineren Gruppen in der Mensa und im Jugendzentrum „Kompass“ angeboten. Großveranstaltungen mit mehr als 130 Kindern finden noch nicht statt.

Angebote wie zum Beispiel Spielcasino, Phantasiereise, Schatzsuche, Stadtspiel, Wellnesstag, Chaosspiel, Wasser-Olympiade, Ausflug zum Irrland oder verschiedene Arbeitsgemeinschaften (Sport, Backen, Film, Basteln, Tanz, Kegeln) werden von einem erfahrenen Betreuerteam vorbereitet und versprechen eine abwechslungsreiche Ferienzeit.

Programm von Montag bis Freitag

In der Woche vom 27. Juni 2022 bis 1. Juli 2022 richtet sich das Programm an Kinder aus dem 1. und 2. Schuljahr und in der Woche vom 4 Juli. 2022 bis 8. Juli 2022 an Kinder aus dem 3. und 4. Schuljahr. Das Programm findet jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr statt. Der Elternbeitrag liegt bei 30 Euro, Geschwisterkinder zahlen 15 Euro. Das Angebot richtet sich nur an Kinder, die nicht im Offenen Ganztag in den Grundschulen angemeldet sind, da es für sie ein eigenes Ferienprogramm gibt.

Anmeldungen sind bis zum 31. Mai per E-Mail an kompass@schulen-kevelaer.de mit Angabe von Namen, Anschrift, Schule, Klasse und Geburtsdatum möglich. Bei mehr als 60 Kindern pro Gruppe entscheidet das Alter der Kinder und nicht die Reihenfolge der Anmeldungen.

Weitere Informationen erhalten die Teilnehmenden per E-Mail. Bei Fragen können sich Interessierte unter Tel. 02832 / 951-710 beim Mittagstreff/Kompass, Holger van Elten/Franzi van Rickeln melden.