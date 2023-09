Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr

Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in Kindertageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege setzt grundsätzlich voraus, dass Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart anzuzeigen haben. Die Bedarfsanzeige ist elektronisch über das Bedarf- und Anmeldeverfahren „KITA-ONLINE“ oder „TPF-ONLINE“ (Tagespflege) des Jugendamtes der Wallfahrtsstadt Kevelaer abzugeben und dient der Ermittlung des Gesamtbedarfs.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verwendet das Tool „KITA-ONLINE“/“TPF-ONLINE“ nun im zweiten Jahr und bietet so Eltern die Möglichkeit, sich bequem von zu Hause aus über die verschiedenen Kevelaerer Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflegepersonen zu informieren oder gezielt nach Betreuungsmöglichkeiten im näheren Umfeld suchen. Die Bedarfsmeldung über „KITA-ONLINE“ nimmt dabei nur wenige Schritte in Anspruch: Die favorisierte Kita auswählen, Zweit- und Dritt-Wunsch angeben, Bedarfsmeldeformular ausfüllen und abschicken. Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn neben der Bedarfsmeldung über „KITA- ONLINE“ eine persönliche Vorstellung in der Kita erfolgt ist.

Bei der Bedarfsmeldung über „TPF-ONLINE“ für die Kindertagespflege kann vorab eine Fachberatung bei Frau Schoofs oder Frau Trötschkes in Anspruch genommen werden. Auch hier geht die Bedarfsmeldung schnell: Die favorisierte Kindertagespflegeperson auswählen, Bedarfsmeldeformular ausfüllen und abschicken. Hier gilt ebenfalls: Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn neben der Bedarfsmeldung eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Kindertagespflegeperson erfolgt ist.

Damit die Bedarfsmeldung bei der Kindergartenbedarfsplanung 2024/2025 – also für das am 1. August 2024 beginnende Kindergartenjahr – berücksichtigt werden kann, sollte diese spätestens bis zum 20. Dezember 2023 über „KITA- ONLINE“ erfasst werden.

Wichtig: Eltern, die schon eine Bedarfsanzeige abgegeben haben, haben zeitnah die Möglichkeit, Ihre KITA-ONLINE-Bedarfsmeldung über das neu eingerichtete „Eltern-LogIn“ jederzeit einzusehen und Änderungen vorzunehmen. Eltern, die im Kindergartenjahr 2023/24 keine Platzzusage erhalten haben, müssen ihre Bedarfsanzeige für das Kindergartenjahr 2024/25 (Beginn: 01.08.2024) aktualisieren.

Eltern, denen die Online-Anmeldung zu Hause nicht möglich ist, können diese auch während des Anmeldegesprächs in der Kindertageseinrichtung gemeinsam mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen durchführen. Bei grundsätzlichen Fragen zum Online-Verfahren werden Eltern gebeten, sich mit den Kolleginnen des Jugendamtes, Frau Jung (02832-122-604, KITA-Online), Frau Schoofs (02832-122-602, TPF-Online) oder Frau Trötschkes (02832-122-626, TPF-Online) in Verbindung zu setzen. Mehr Infos zu dem neuen Bedarfsmelde- und Anmeldeverfahren sind auf der Webseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer unter www.kevelaer.de zu finden. Dort findet man auch den Link zur Bedarfsmeldung KITA- oder TPF-Online.