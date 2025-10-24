Anmeldung zu weiterführenden Schulen

Vor der Anmeldephase für das Schuljahr 2026/2027 bieten die weiterführenden Schulen in Kevelaer den interessierten Grundschuleltern mit ihren Kindern folgende Informationsveranstaltungen an:

Gesamtschule Kevelaer

Die Gesamtschule Kevelaer stellt sich bei allen Eltern-Informationsveranstaltungen der ortsansässigen Grundschulen vor. Die Schulleitung der Gesamtschule steht im Anschluss jeweils für Fragen zur Verfügung.

Eine Informationsveranstaltung zur gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule Kevelaer findet am Montag, 24.11.2025, um 19.00 Uhr im Foyer des Hauptgebäudes statt. Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sind herzlich dazu eingeladen.

Unter dem Motto: „Entdecken – Erleben – Erfahren“ startet am Samstag, 29.11.2025, ab 9.30 Uhr der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Kevelaer. Hier bietet sich die Gelegenheit, sich ein persönliches Bild der Schule zu machen, mit Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen und Unterrichtsatmosphäre zu schnuppern. Eine Reihe von Ständen informiert über die schulischen Besonderheiten und Konzepte. Die Schülerinnen und Schüler laden u. a. im naturwissenschaftlichen Unterricht zum Experimentieren ein. Eine Cafeteria bietet kleine Snacks.

Am Donnerstag, 20.11.2025, und Montag, 24.11.2025, lädt die Gesamtschule die Viertklässlerinnen und Viertklässler von 15.30 bis 17.00 Uhr zum Schnupperunterricht ein. Eltern erhalten während dieser Zeit Gelegenheit, die Städtische Gesamtschule und ihr Konzept kennenzulernen.

In der Zeit von Dienstag, 09.12.2025, bis Donnerstag, 08.01.2026, bietet das Schulleitungsteam der Gesamtschule Kevelaer Termine für persönliche Beratungsgespräche im Vorfeld der Anmeldung an. Über das digitale Buchungssystem der Schule können Eltern sich einen Termin online auf der Homepage buchen oder sie kontaktieren die Gesamtschule unter der Telefonnummer: 02832 93360.

Weitere Informationen zur Gesamtschule im Internet unter: www.gesamtschule-kevelaer.de

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium lädt Eltern und Grundschulkinder zu verschiedenen Veranstaltungen ein, um die Schule kennenzulernen und um Informationen über die Laufbahn am Gymnasium zu erhalten.

Das Gymnasium stellt sich an allen Kevelaerer Grundschulen im Rahmen der dort stattfindenden Informationsabende vor. Im Anschluss steht die Schulleitung jeweils für individuelle Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung.

Schülerinnen und Schüler, die sich über den Besuch der gymnasialen Oberstufe am Kardinal-von-Galen-Gymnasium informieren möchten, sind am Tag der offenen Tür am 29.11.2025 herzlich eingeladen. Um 10 Uhr findet eine spezielle Informationsveranstaltung mit Führung und individueller Beratung statt. Interessierte treffen sich dazu am Oberstufentreffpunkt im Foyer.

Die Schulgemeinde bietet am Tag der offenen Tür allen Grundschulkindern und Eltern einen abwechslungsreichen Einblick in das schulische Leben. Der Tag der offenen Tür findet statt am 29.11.2025 von 08.30 – 11 Uhr und 11.30 – 14 Uhr.

Die Grundschulkinder nehmen an unterschiedlichen Aktivbausteinen teil, während die Eltern über die Schullaufbahn, spezielle Angebote und Besonderheiten des städtischen Gymnasiums informiert werden. Schulführungen, ein Café und zahlreiche Präsentationen runden das Programm ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Mittwoch, 21.01.2026, und Donnerstag, 22.01.2026, können interessierte Grundschülerinnen und -schüler an Forschertagen teilnehmen. Die Einladung dazu erfolgt über die Grundschulen.

In der Woche vom 23.02.2026 bis 27.02.2026 steht das Team des Gymnasiums für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Bitte telefonisch einen Termin unter der Telefonnummer 02832 93370 vereinbaren.

Weitere Informationen zum Kardinal-von-Galen-Gymnasium im Internet unter: www.kvgg.de

Die Anmeldephase für das kommende Schuljahr 2026/2027 findet vom 23.02.2026 – 27.02.2026 statt.