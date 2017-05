Anmelden für Gartenwettbewerbe

Damit sollen in diesem Jahr die früher blühenden Pflanzen verstärkt in die Bewertung mit einfließen wie zum Beispiel als Gehölze die Rhododendren, Azaleen und der Sommerflieder oder als Stauden die Pfingstrosen und die Lilien. Die Begehung findet in der Zeit vom 6. – 8. Juni 2017 statt. Ebenfalls bewertet werden die Sonder- und Gemeinschaftsleistungen. Für die Anmeldung der teilnehmenden Gärten und der Sonderleistungen ist wie in allen Jahren zuvor den 64 dem Kreisverband angeschlossenen Ortsvereinen mit dem letzten Rundschreiben ein Anmeldebogen zugeschickt worden. Ferner können die Anmeldeformulare auch übers Internet unter www.heimatpflege-kreiskleve.de abgerufen werden. Interessenten, die keinem Heimatverein angehören, bitten wir, sich zwecks Anmeldung an einen Ortsverein des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege zu wenden. Die Adressen sind im Internet aufgelistet.

Der ausgefüllte Anmeldebogen ist direkt an den Kommissionsvorsitzenden Franz Hendricks, Rheinstraße 18 in 47533 Kleve-Griethausen zu richten. Die Anmeldungen sollten bis zum 25. Mai erfolgen. Kurzfristigere Anmeldungen sind nur nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden möglich (Tel: 0173-8291563).

Die Urkunden und Geldpreise für die Sieger und Platzierten werden am 21. Oktober 2017 im Rahmen des Jahresabschlussfestes des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege in Geldern – Pont überreicht.