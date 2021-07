Kritik an Verkehrsgutachten und Planung Anlieger besorgt über Wegfall der Parkplätze an der Marktstraße

Ein Anlieger, Vermieter und Anwohner äußert sich besorgt über den Wegfall der Parkplätze an der Marktstraße im Zuge des Umbaus des Peter-Plümpe-Platzes. Foto: KB-Archiv (nick)

Bereits Ende Mai hat sich mit Willi Gerats einer der schärfsten Gegner der jetzt geplanten Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes mit einer neuerlichen Eingabe an die Abteilung Stadtplanung der Verwaltung in die Diskussion eingebracht. Schon in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung kritisierte Gerats, dass seine Eingabe den Fraktionen offensichtlich nicht vorgelegen habe. Sie sei lediglich in einer „nichtssagenden Zusammenfassung „Ergebnis Bürgerbeteiligung“ durch Greenbox Landschaftsarchitekten, aus der die Intension des Antrages nicht erkennbar war“ wiederzufinden (siehe jüngsten Bericht zum Peter-Plümpe-Platz). Nach der Sitzung ließ Gerats dem KB seine schriftliche Eingabe zukommen.

Darin geht der Kevelaerer Einzelhändler, Vermieter und Anwohner von der Marktstraße unter anderem auf die Umgestaltung des Bereiches „Alter Markt“ ein, zu dem das Planungsbüro „Greenbox“ drei Wochen später vier Vorschläge zur Umgestaltung vorstellte – die allerdings allesamt vom Ausschuss nicht als ,der große Wurf‘ angesehen wurden (siehe ebenfalls jüngsten Bericht zum Peter-Plümpe-Platz).

„Auf ein Planungsdetail, das meines Erachtens nach nicht genügend berücksichtigt und nicht genügend detailliert dargestellt worden ist, der „Alte Markt“, möchte ich hier eingehen“, schreibt Gerats in seinem Brief. „In diesem Bereich wird die Trennung des „Alten Marktes“ von der Marktstraße nach wie vor mit einem Grünstreifen dargestellt mit einer auf der nördlichen Seite übertrieben dargestellten Gastronomie. Unterbrochen…