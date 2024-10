Angepasste Öffnungszeiten

Mit der Zeitumstellung Ende Oktober wird es abends wieder früher dunkel. Passend dazu werden ab Anfang November auch im Solegarten St. Jakob die Uhren auf „Winterzeit“ umgestellt und die Öffnungszeiten angepasst.

Im Gradierwerk können Besucher auf einer der Liegen entspannen und die wohltuende, salzhaltige Luft genießen. „An kalten Tagen empfiehlt es sich jedoch, eine warme Decke mitzubringen, denn besonders im Inneren kann es sehr frisch werden“, weiß Andrea Kirk, Bereichsleiterin Gesundheitstourismus. Ab dem 4. November ist das Gradierwerk täglich von 8.30 bis 19 Uhr zugänglich, die Liegen im Außenbereich können jederzeit genutzt werden. Das Inhalatorium öffnet dann täglich um 9 Uhr, die letzte Sitzung beginnt um 18.30 Uhr. Wer sich mit Prospektmaterial, Kevelaer-Artikeln, Theaterkarten oder KevelaerCards versorgen möchte, der ist im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob genau richtig. Eintrittskarten für das Inhalatorium sind dort ebenfalls erhältlich, können jedoch auch jederzeit am Ticketautomaten am Gradierwerk erworben werden. Die Öffnungszeiten werden ab dem 1. November um eine Stunde vorgezogen, das Informationsgebäude ist dann täglich von 11 bis 16 Uhr personell besetzt. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen alle Informationen zum Solegarten St. Jakob auch auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung.