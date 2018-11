Alle Redner auf der Verabschiedung von Angelika Fedke als Hausleitung des Katharinenhauses in Winnekendonk waren sich einig: „Niemand prägte das Haus und die Einbindung der dort Wohnenden in die Gesellschaft mehr als Sie“, so Ehrenbürger und Ortsvorsteher Hansgerd Kronenberg.

Seit 1988 versah Fedke als gerlernte Kinderkrankenschwester in unterschiedlichsten Bereichen des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer ihren Dienst. Zunächst kümmerte sie sich um die ambulante Kinderkrankenpflege im südlichen Kreis Kleve und übernahm 1992 die Leitung des Pflegeteams in Kevelaer. 2002 nahm sie sich eine Auszeit und arbeitete für die „Aktion pro Humanität“ im Buschkrankenhaus in Benin. Wieder zurück in Deutschland leitete Angelika Fedke zunächst zwei Jahre lang das Pflegeteam in Geldern-Walbeck, bevor sie 2005 die Haus- und Pflegedienstleitung des Katharinen-Hauses in Winnekendonk übernahm.

Eine sichtlich gerührte Bald­rentnerin äußerte sich in ihrer Abschiedsrede: „Mir war es immer wichtig, dass die Menschen hier im Haus nicht abseits stehen, sondern noc…

