Anfahrt Parookaville

Zu den Verkehrsregelungen während des Festivals schreiben die Veranstalter: „Das in den Vorjahren bewährte Verkehrskonzept für die Campsite und die Tagesbesucher:innen wird erneut umgesetzt. Ein zentraler Aspekt ist wieder die Einrichtung der Einbahnstraße auf dem Hülmer Deich, aufgrund der früheren Campsiteöffnung in diesem Jahr wieder am Mittwoch, 16.07., und Donnerstag, 17.07., um durch schnellere Parkplatz-Einweisung das ganze Straßennetz in Weeze zu entlasten.

Der Sonderschienenverkehr mit mehr Waggons auf den Hinfahrten und zusätzlichen Zügen in den Festival-Nächten wird auch in diesem Jahr wieder umgesetzt. Der RE10 (Niers-Express) fährt somit durchgängig von Düsseldorf Hbf über Weeze nach Kleve und retour.

NEU! Aufgrund des Fabrikneubaus der Firma Rheinmetall werden Parkflächen für Tagesbesucher:innen auf dem Taxiway des Flughafens Weeze geschaffen. Zudem werden landwirtschaftliche Flächen an der L486 genutzt. Die Verkehrsführung im Großraum ändert sich kaum, die Zufahrt erfolgt aus Norden weiterhin über den Weezer Kreisel, aus Süden über den Wember Kreisel.

Es werden ca. 5.000 Pkw in der Campsite-Anreise am Mittwoch und ca. 7.000 Pkw am Donnerstag erwartet. Die vorhandenen Straßenkapazitäten ab den Abfahrten Uedem (4) und Goch (3) der A57 werden durch das detaillierte Verkehrskonzept wieder möglichst optimal genutzt. Ausweich- und Entlastungsrouten sind – sofern vorhanden – vorbereitet und bereits beschildert.

Dennoch ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten mit Rückstaus und Wartezeiten zu folgenden Zeiten zu rechnen:

Mittwoch, 16.07., ganztägig: Anreise Campsite-Besucher:innen; Donnerstag, 17.07., ganztägig: Anreise Campsite-Besucher:innen; Freitag, 18.07. bis Sonntag, 20.07, je zwischen 13 und 19 Uhr: Anreise Tagesbesucher:innen.

Die Anbindung von PAROOKAVILLE per Zug erfolgt über den Bahnhof Weeze mit dem RE10 (Niers-Express). Dieser fährt mit Sonderfahrten in den Festival-Nächten durchgängig und mindestens stündlich zwischen Düsseldorf Hbf über Krefeld Hbf und Weeze nach Kleve und zurück. Details unter: https://www.rhein-ruhrbahn.de/de/unsere-region/strecken/linie/re-10.

Vom Bahnhof Weeze verkehren Shuttle-Busse des Festivals sowohl zum Tagesbesucher:innen-Eingang als auch zur Campsite. Für diese Verbindungen müssen für alle Mitfahrenden Tickets gebucht werden. Die Hin- und Rückfahrt kostet wie im Vorjahr 10,- Euro im Vorverkauf unter https://tickets.parookaville.com.

Fahrradfahrer:innen fahren bitte in diesem Jahr wieder ausschließlich auf das Hauptgelände des Airport Weeze. Dort steht eine große Stellfläche zur Verfügung, Shuttle-Busse bringen die Besucher:innen durchgängig während der Öffnungszeiten zum Gelände. Besucher:innen aus Weeze und Umgebung wird empfohlen, die Shuttle-Busse vom Bahnhof Weeze zum Gelände und retour zu nutzen, anstatt mit dem Pkw anzureisen.

Infos: www.parookaville.com/de/info/