Andreas Ruhnau ist neuer Kevelaerer Golfstadtmeister

Bei wunderschönem Spätsommerwetter trafen sich die Kevelaerer Golfer, um die 11. Kevelaerer Golfstadtmeisterschaften auszutragen. Die Anlage des GC Schloss Haag Geldern war wiederum Austragungsort und präsentierte sich in einem hervorragenden Zustand. Die gespielten Ergebnisse waren jedoch eher durchwachsen. Dafür war der Kampf um den Titel um so spannender. Aus dem erweiterten Favoritenkreis setzte sich letztlich Andreas Ruhnau durch und wurde mit dem knappest möglichen Vorsprung von nur einem Punkt verdient neuer Kevelaerer Goldtstadtmeister. Andreas Ruhnau konnte damit in seiner erst zweiten Teilnahme den Golfstadtmeistertitel erringen.

Dank der Unterstützung der Sponsoren konnte neben einem sportlich spannenden Turnier auch eine fröhliche Abendveranstaltung organisiert werden. Neben den Turnier-Preisen gab es sogar noch eine Tombola mit atraktiven Preisen, vom Golfball über eine Canon Digitalkamera bis hin zum Wochenende im Mercedes-Cabrio.

Bei der Siegerehrung nahm Andreas Ruhnau, selbst sichtlich überrascht von seinem Erfolg, den Wanderpokal der Stadt Kevelaer – überreicht vom Geschäftsführer der Firma Mercedes-Herbrand (Sven Holtermann) – entgegen und dankte seinen Mitspielern, Sponsoren sowie den Organisatoren. Auch die weiteren Platzierten und übrigen Teilnehmer waren begeistert von der gelungenen Veranstaltung und freuen sich schon darauf, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Zur Teilnahme an der Stadtmeisterschaft sind alle eingeladen, deren privater oder beruflicher Lebensmittelpunkt oder Geburtstort Kevelaer ist. Die Organisatoren des Turniers würden sich freuen, im nächsten Jahr ein noch größeres Teilnehmerfeld ins Rennen um den Stadtmeistertitel schicken zu können und rufen daher alle interessierten Golfer auf, sich unter www.kevelaer-golf.mein-verein.de oder kev.golf.stadt@gmx.de zu melden.

Brutto-Wertung Andreas Ruhnau (Kevelaerer Stadtmeister)

Klasse A Netto

Jürgen Schmidt Hans Josef Hüpen Roland Gendritzki

Klasse B Netto

Michael Meyendorf Thomas Hardieck Jacob van der Zee

Klasse C Netto

Aldona Vopersal Maas Michael Jörg Vopersal

Nearest to the pin

Herren: Thomas Hardieck

Longest drive

Damen: Inge Hüpen

Herren: Andreas Ruhnau