Andere Öffnungszeiten vor und in den Herbstferien

In und vor den Herbstferien 2024 gelten für das Jugendzentrum der Wallfahrtsstadt Kevelaer, den Kompass, andere Öffnungszeiten. In der zweiten Herbstferienwoche hat das Kompass-Team ein paar spannende Aktivitäten geplant.

Vor den Herbstferien (07.10. – 11.10.24):

Am Freitag (11.10.) bleibt der Kompass geschlossen. Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist der Kompass von 15:30 bis 20:30 Uhr geöffnet.

Erste Herbstferienwoche (14.10. – 18.10.24):

Der Kompass bleibt in der ersten Herbstferienwoche aufgrund von Urlaub komplett geschlossen.

Zweite Herbstferienwoche (21.10. – 25.10.24):

In der zweiten Herbstferienwoche hat der Kompass ein tolles Programm geplant:

Am Montag, dem 21.10., geht es für die 8- bis 13-Jährigen zum Weezer Natur- und Erlebnispfad mit Tierpark und Spielplatz. Der Kompass bleibt an dem Tag geschlossen.

Am Dienstag ist der Kompass von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Bis 15 Uhr steht Halloween-Basteln auf dem Programm und ab 17 Uhr ist Zeit für die Theater-AG im Kompass.

Am Mittwoch, 23.10., ist ein Ausflug nach Oberhausen zum Gasometer und zum Shoppen für Jugendliche ab 14 Jahren geplant. Der Kompass bleibt an dem Tag geschlossen.

Am Donnerstag öffnet der Kompass ab 13 Uhr für Gruppenspiele. Ab 17 Uhr findet ein Escape Room im Kompass statt.

Am Freitag steht von 13 bis 16 Uhr Kekse backen auf dem Programm. Ab 17 Uhr findet die Koch-AG statt und im Anschluss wird eine Disco veranstaltet.

Wichtige Infos zu den Ausflügen:

Für die Ausflüge am Montag und Mittwoch gibt es eine begrenzte Teilnehmendenzahl und es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Alle anderen Angebote im Kompass sind kostenlos.

Anmeldeformulare sind im Kompass zu den Öffnungszeiten ab 15:30 Uhr erhältlich oder können über kompass@schulen-kevelaer.de angefragt werden.

Anmeldeschluss für die Ausflüge: Donnerstag, 10.10.24, um 18 Uhr.