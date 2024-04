„Das Thema Parken beschäftigt Kevelaer weiterhin. Vor allem auswärtige Gäste finden aktuell leider nicht auf Anhieb die günstigeren Parkplätze, auf denen sie gebührenfrei oder für drei Euro den ganzen Tag parken können“, schreibt die Pressestelle der Stadt. Das geplante, digitale Parkleitsystem komme voraussichtlich bis Ende 2024. „Damit Besuchende in Kevelaer günstige oder gebührenfreie Parkzonen besser finden, hat die Verwaltung ein temporäres, analoges Parkleitsystem erarbeitet, das die verschiedenen Tarifzonen ausweist. In dieser Woche hat der Kevelaerer Bauhof zusätzlich alle Parkplatzschilder, die auf die Parkplätze in der Stadt hinweisen, mit „Ps“ in Ampelfarben beklebt. Zusätzliche Bauzaunbanner an den Ortseingängen von Kevelaer erklären die Symbole.“

Es gebe drei verschiedene Tarif- bzw. Parkzonen in Kevelaer, erläutert die Pressesetlle. „Diese werden jeweils durch ein „P“ in den drei Ampelfarben dargestellt“

Das rote „P“ kennzeichne die Tarifzone 1. Hier zahlt man für die 1. und 2. Stunde 2 Euro pro Stunde. Das gelbe „P“ weise auf die Parkplätze der Tarifzone 2 hin. In der Tarifzone 2 zahlt man für die 1. und 2. Stunde 1 Euro pro Stunde und ab der 3. Stunde kann ein Tagesticket für 3 Euro gelöst werden. Das grüne „P“ weist die gebührenfreien Parkplätze in der Stadt aus. Einige davon werden mit Parkscheibe bewirtschaftet.

Auf dem Stadtplan sind die Parkplätze und die entsprechenden Tarifzonen abgebildet und in den jeweiligen Ampelfarben dargestellt. Im Zuge der Installation des neuen, digitalen Parkleitsystems werden die Parkplätze auch neu benannt. Die zukünftigen Parkplatznamen sind ebenfalls im Plan aufgeführt.

