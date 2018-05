Es gehört seit Jahren zur guten Kevelaerer Kirmestradition: Der Sonntag gehört den Boxern. Auch an diesem Kirmessonntag steigen wieder viele Amateur-Kämpfer in den Ring im Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz und schnüren die Handschuhe, um gegeneinander anzutreten.



Es gehört seit Jahren zur guten Kevelaerer Kirmestradition: Der Sonntag gehört den Boxern. Auch an diesem Kirmessonntag steigen wieder viele Amateur-Kämpfer in den Ring im Festzelt auf dem Peter-Plümpe-Platz und schnüren die Handschuhe, um gegeneinander anzutreten.

Gastgeber sind auch diesmal die Faustkämpfer Kevelaer. Zur traditionellen Boxveranstaltung werden am 13. Mai bis zu 15 Vereine des Niederrheinischen Amateur-Box-Verbandes sowie des Niederländischen Verbandes zu Gast sein. Am Veranstaltungstag werden dann zunächst da…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.