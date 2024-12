Michael Schmidts Veranstaltungsreihe reist vom Bühnenhaus in den Wald „ Amphoria “ wird zum Tagesfestival

/ von Lisa Schweren

Das Plakat zum Tagesfestival Grafik: UselessGuys

„Nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung“ ist das klare Motto von Michael Schmidt. Denn kaum ist das „Erntedankfest by Herr Lehmann“ vorbei, ist er bereits an der nächsten Sache dran. Und die wird diesmal noch etwas größer als das Altbekannte.

Der Name „Amphoria“ ist in Kevelaer und Umgebung schon etwas länger bekannt. Mehrmals wurde unter diesem Titel nämlich schon im Konzert- und Bühnenhaus gefeiert. Bei elektronischer Musik kamen Menschen aus allen Altersgruppen in mystischer Atmosphäre zusammen.

Doch so ganz haben diese Abende laut Schmidt den wahren Geist von „Amphoria“ nie getroffen. Das soll sich nun im kommenden Jahr ändern.

Am 21. Juni 2025 soll „Amphoria“ Menschen von 14 bis 1 Uhr am nächten Tag in den Wald am Schwarzen Bruch ziehen. Denn dort veranstalten Schmidt und Team ihr erstes Tagesfestival.

Bis zu 4.000 Menschen sollen im Sommer in dieser außergewöhnlichen Location gemeinsam feiern. Das Hauptziel bleibt dabei dasselbe: Man will Menschen aller Altersklassen zusammenbringen.

„Da soll dann ein Mitte-20-Jähriger mit einem 70-Jährigen zusammen feiern“, so Schmidt.

Der Musikrichtung bleibt „Amphoria“ auch im Großformat weiter treu. Der erste Headliner soll noch in diesem Jahr bekannt gegeben w…