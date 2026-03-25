Amphoria Pre Party am 11. April 2026 – Tickets fast ausverkauft

Es ist bald soweit: Am 11. April 2026 startet die Amphoria Pre Party im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer und läutet die Festivalsaison ein. Die Nachfrage ist enorm – aktuell sind weniger als 100 Tickets verfügbar. Die Besucher erwartet ein intensives, düsteres Techno-Erlebnis in einer außergewöhnlichen Inszenierung: Acht DJs spielen im Wechsel als B2B-Sets und sorgen für einen durchgehenden, energiegeladenen Sound. Das Event setzt auf ein immersives Konzept mit einer 360-Grad-Bühne und einer zentralen 360-Grad-Bar, wodurch das Publikum mitten ins Geschehen gezogen wird. Nähe, Atmosphäre und kompromissloser Techno stehen im Fokus. Die Amphoria Pre Party ist der Auftakt für das Amphoria Open Air und verspricht bereits jetzt ein Highlight für alle Liebhaber elektronischer Musik zu werden.

Im Anschluss an die Pre Party richtet sich der Blick auf das große Highlight des Sommers: das Amphoria Open Air am 29. August 2026.

Das Festival entwickelt sich stetig weiter und bleibt dabei seinem Kern treu: echter, unverfälschter Techno, eine enge Community und ein bewusst familiäres Setting. Mit bereits über 20 angekündigten DJs auf zwei Bühnen erwartet die Besucher ein vielseitiges Line-up aus etablierten Acts und aufstrebenden Künstlern der Szene.

Neben der Musik setzt Amphoria bewusst auf ein ganzheitliches Erlebnis: Eine Kreativecke lädt zum Abschalten und Gestalten ein, ein Tattoo-Artist bringt Festivalmomente unter die Haut und die Playzone sorgt für spielerische Abwechslung zwischen den Sets. So entsteht ein Raum, in dem Musik, Kunst und Gemeinschaft miteinander verschmelzen.

Das Amphoria Open Air steht für ein Gefühl, das über den Alltag hinausgeht, eintauchen, loslassen und für einen Moment alles um sich herum vergessen.

Aktuell befindet sich der Ticketverkauf in Phase 3 – Tickets sind noch für unter 50 Euro erhältlich. Mit dem Wechsel in die nächste Phase steigt der Preis weiter an. Weitere Informationen und Tickets für beide Veranstaltungen unter:

www.amphoria-kevelaer.de oder als Hardtickets im Restaurant Herr Lehmann, Gelderner Straße 27, Kevelaer