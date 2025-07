Veranstalter Michael Schmidt schaut auf das Festival zurück „ Amphoria “ Open-Air war ein Erfolg

/ von Lisa Schweren

Die Mensche feierten Amphoria. Foto: David Simon

Dass Michael Schmidt weiß, wie man Partys ausrichtet, ist in Kevelaer wohl schon länger kein Geheimnis mehr. Trotzdem war sein diesjähriges Projekt, seine Veranstaltungsreihe „Amphoria“ ins Freie zu bringen, noch einmal eine ganz neue Herausforderung.

Als es schließlich am 21. Juni soweit war, zog es 3.500 Feierfreudige auf das Festivalgelände. Für Schmidt ein voller Erfolg. Ihm selbst hatte an diesem abwechslungsreichen Tag der Auftritt von Kölsch am besten gefallen. Das lag wohl auch daran, dass er seit Jahren großer Fan des Künstlers ist.

Trotz der ein oder anderen Schwierigkeit steht für Schmidt schon jetzt fest, dass er Amphoria auch im kommenden Jahr wieder im Freien zum Leben erwecken wird.

Der Zeitpunkt soll bleiben. Als eins der ersten Festivals des Sommers bietet Amphoria so einen entspannten Einstieg in die Festival-Saison.

Für die nächste Ausgabe sind optische Neuerungen geplant, um das Erlebnis noch exklusiver zu gestalten.

Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr den Bürgerinnen und Bürgern aus Wemb, die das Festival tatkräftig unterstützt haben.

Nächster Stopp: Parookaville

Doch die Festivalsaison ist für Schmidt in diesem Jahr noch nicht beendet. Am kommenden Wochenende wird er mit seinem R…