Am 21. Juni 2025 verwandelt sich ein Festival-Gelände im Schwarzen Bruch an der Weller Landstraße Kevelaer in eine elektronische Festival-Oase, in der Künstler die Menge mit ihren pulsierenden Beats in Ekstase versetzen wollen.

Mit einer gigantischen Bühne, atemberaubenden Lichteffekten und einem Sound, der durch Mark und Bein geht, soll dieses Event zum „Highlight des Jahres“ werden. Freunde der elektronischen Musik können sich auf eine Mischung aus internationalen Top-Stars und aufstrebenden Talenten freuen. Darunter sind auf der „Forest Stage“ der dänische DJ Kölsch, der für seine ikonischen Tracks wie Calabria bekannt ist. Die Techno-Legende aus Deutschland Kröcher, die mit unaufhaltsamer Energie und treibenden Beats begeistert. Das DJ-Duo Moonbootica, das mit satten Electro-Sounds die Nacht zum Leben erweckt. Ebenfalls mit dabei: LOVRA, Steff da Campo, DrumComplex und Christopher Bongard, der bereits bei Festivals wie Parookaville, Sonne Mond Sterne, Nature One und mehr dabei war.

Und das ist noch nicht alles. Auf der „Local Hero Stage“ liefern regionale Top-Acts wie LEWA, Hochpotent, Nitrax, Maddis und Jos&Lenn ab und zeigen, wie viel Energie in der heimischen Szene steckt.

Das Amphoria Festival 2025 ist nicht nur Musik – es ist pure Festival-Emotion. Neben den DJ-Sets erwartet die Besucherinnen und Besucher eine kulinarische Foodmeile mit den leckersten Street-Food-Highlights und eine Kreativ-Area, die zum Mitmachen und Staunen einlädt.

Tickets kann man sich jetzt schon sichern und wer immer auf dem neuesten Stand bleiben will, schaut auf dem Instagram-Kanal „amphoria_openair“ vorbei.