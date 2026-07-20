Amphoria bringt Kevelaer 2026 wieder zum Beben

Kevelaer bekommt im Spätsommer erneut seinen ganz eigenen Bass-Puls: Das Amphoria Open Air Festival kehrt am 29. August 2026 zurück und verspricht ein deutlich weiterentwickeltes Format mit neuer Hauptbühne, erweitertem Gastroangebot und einem inklusiven Kreativbereich. Schon im Vorfeld zeigt sich, dass sich das Festival fest in der niederrheinischen Szene verankert hat und immer stärker über die Stadtgrenzen hinaus ausstrahlt.

Techno mit lokalem Profil

Amphoria versteht sich auch 2026 als reines Technofestival und setzt auf ein Line-up mit bekannten Namen der Szene. Angekündigt sind unter anderem Klaudia Gawlas, Thomas Schumacher, Felix Kröcher, Pretty Pink, Karla Blum, Drumcomplex, Frank Sonic, Felicia Bianco, Marc Vision und Chrissy Jeey. Ergänzt wird das Programm durch eine Local Party Stage mit zehn regionalen Acts, die dem Festival bewusst eine lokale Handschrift geben.

Für Kevelaer und die umliegenden Ortschaften ist das mehr als nur ein Konzerttag: Amphoria entwickelt sich zu einem Treffpunkt für eine Generation, die elektronische Musik nicht nur hören, sondern gemeinsam erleben will. Die Veranstalter rechnen laut einem Branchenportal mit bis zu 5.000 Gästen und zwei Stages.

Neue Bühne, neuer Komfort

Besonders auffällig sind die angekündigten Neuerungen auf dem Gelände. Die Hauptbühne wurde komplett überarbeitet und soll das Festival optisch noch markanter machen, während ein neuer VIP-Bereich zusätzlichen Komfort abseits des Geschehens bietet. Auch die Infrastruktur wurde laut Ankündigung verbessert, mit mehr Sitzgelegenheiten und kürzeren Wegen für die Besucherinnen und Besucher.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Playzone und Yogasessions mit Amelie, die zwischen den Sets für Entspannung und Abwechslung sorgen sollen. Damit setzt Amphoria nicht nur auf harte Beats, sondern auch auf Pausen, Begegnung und einen Tag, der mehr kann als nur laut sein.

Kulinarik aus der Region

Beim Essen bleibt das Festival bewusst regional. Die Verpflegung übernehmen in diesem Jahr exklusiv das Restaurant Herr Lehmann und die Marktstube Walbeck, was dem Festival ein klar lokales Profil verleiht. Für ein Event dieser Größe ist das auch ein Signal: Qualität, kurze Wege und Partner aus der Umgebung sollen das Festivalerlebnis abrunden.

Gerade für ein Publikum aus der Region dürfte das ein Pluspunkt sein. Wer den Festivaltag verbringt, soll nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch gut versorgt sein.

Kreativbereich mit Inklusion

Ein starkes Zeichen setzt Amphoria mit dem Kreativbereich in Kooperation mit der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg. Dort entsteht ein inklusives Angebot für Menschen mit Beeinträchtigung, das Kunst, Kreativität und Begegnung auf das Festivalgelände bringt. Damit bekommt das Festival eine soziale Dimension, die über die Musik hinausgeht.

Gerade dieser Ansatz verleiht dem Event eine besondere Tiefe: Amphoria will nicht nur Party sein, sondern ein Ort, an dem möglichst viele Menschen teilhaben können. In einer Stadt wie Kevelaer, in der Gemeinschaft oft großgeschrieben wird, passt dieser Gedanke gut ins Bild.

Vorgeschichte und Entwicklung

Dass das Format ankommt, zeigte bereits die Ausgabe 2025: Damals zog das Open-Air 3.500 Feierfreudige auf das Gelände, Veranstalter Michael Schmidt sprach von einem vollen Erfolg. Schon damals war klar, dass es eine Fortsetzung geben soll – mit optischen Neuerungen und dem Ziel, das Erlebnis exklusiver zu gestalten.

Auch die Pre-Party 2026 deutete bereits auf steigende Nachfrage hin: Für die Veranstaltung am 11. April waren nur noch weniger als 100 Tickets verfügbar. Das zeigt, dass Amphoria inzwischen mehr ist als ein Nischenprojekt – es ist für viele Fans elektronischer Musik ein fester Termin im Kalender.