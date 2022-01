Ampel-Bus-Männchen

Der vermutlich bekannteste Kevelaerer leitet jetzt Fußgänger sicher über die Straße. An der Kreuzung Twistedener Straße Ecke Walbecker Straße, dem Übergang zum Solegarten St. Jakob, sind die Fußgängerampeln mit neuen Symbolen ausgestattet worden. Dort zeigt ab sofort Hendrick Busman den Verkehrsteilnehmern an, ob sie gehen können oder stehen bleiben müssen.

Die Abteilung „Tourismus & Kultur“ arbeitete in denvergangenen Monaten mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Idee, an deren Gestaltung die Grafikerin Ilka Mohr, von „Kompliment – Design + Marketing“, maßgeblich beteiligt war. Sie legte die Optik für das Ampelglas fest, die letztendlich vom Kevelaerer Rat beschlossen wurde.

„Ich freue mich, dass wir den Einbau des Ampelmännchens jetzt umsetzen konnten, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“. Da es sich bei der Ampelanlage um sogenannte „Doppelampeln“ handelt, konnten die oberen roten Signale im Original verbleiben, gefolgt vom roten und grünen Busmännchen. So können nach Angaben der Stadt auch Verkehrsteilnehmer mit einer Rot-Grün-Schwäche die Straße sicher überqueren. Die Kevelaerer und Besucher können sich also ab sofort von der Kompetenz Hendrick Busmans im Kevelaerer Straßenverkehr überzeugen.