Ampel beschädigt

Am Mittwoch (12. April 2023) wurde eine Ampel an der Biegstraße in Kevelaer beschädigt. Gegen 9.50 Uhr sah ein Zeuge, wie ein weißer LKW eine Ampel an der Biegstraße touchierte, diese dabei beschädigte und anschließend nach links abbog, um auf die Josefstraße zu fahren. Das Kennzeichen des Fahrzeugs soll laut Angabe des Zeugen in der Mitte die Buchstaben “AL” beinhaltet haben, die Kreiskennung könnte Kleve oder Wesel gewesen sein. Der Fahrer des LKW oder weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Tel. 02831 1250 zu melden.