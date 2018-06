Die „kulturpolitische“ Botschaft gleich vorweg: Allen tatsächlichen Schwunderscheinungen und den diese begleitenden Kassandrarufen zum Trotz, das künstlerisch anspruchsvolle und engagierte Laienchorwesen lebt und hat auch Zukunft. Sich davon ein Bild zu machen, hatte man am Freitagabend, 8. Juni, in der mit etwa 70 Zuhörern gut besuchten Clemenskirche die Möglichkeit. Der noch recht junge, erst 2016 in Kempen gegründete Kammerchor „Libera Voce“ hatte unter der Leitung von David Nethen ein Programm ausschließlich amerikanischer Komponisten unter dem Titel „American Songs“ in der Notenmappe.



Die „kulturpolitische“ Botschaft gleich vorweg: Allen tatsächlichen Schwunderscheinungen und den diese begleitenden Kassandrarufen zum Trotz, das künstlerisch anspruchsvolle und engagierte Laienchorwesen lebt und hat auch Zukunft.

Sich davon ein Bild zu machen, hatte man am Freitagabend, 8. Juni, in der mit etwa 70 Zuhörern gut besuchten Clemenskirche die Möglichkeit. Der noch recht junge, erst 2016 in Kempen gegründete Kammerchor „Libera Voce“ hatte unter der Leitung von David Nethen ein Programm ausschließlich amerikanischer Komponisten unter dem Titel „American Songs“ in der Notenmappe.

Hauptwerk des Abends war der zweiteilige Liederzyklus „Old American Songs“ von Aaron Copland (1900–1990), in einer Fassung für gemischten Chor und Klavier, den er zwischen 1950 und 1952 komponierte. In Deutschland weniger bekannt, ist Coplands Bedeutung für die amerikanische Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht zu unterschätzen, die er als Komponist und Lehrer maßgeblich prägte. Zeitlebens bewegte er sich musikalisch in einem Spannungsfeld aus farbig-großflächiger Harmonik spätromantischer Prägung und einem kleinteilig-schroffen Neoklassizismus. Diese Gegensätze prägen auch die zehn kurzweiligen, auf Volksliedern basierende…

