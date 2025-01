Die Kevelaererin Hildegard Jacobs-Douteil malt bereits seit mehr als 40 Jahren.

In ihren mehr als 80 Öl- und Acrylbildern sowie Bildobjekten werden soziale und politische Themen, Umweltprobleme und Ereignisse des täglichen Geschehens kritisch dargestellt, also das Zeitgeschehen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Ihre Werke sind eine Reise durch das Zeitgeschehen über viele Jahre bis heute.

Aktuell hat sie ein Werk zu der zweiten Amtszeit von Donald J. Trump in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Titel „America First – 2. Ausgabe“ fertiggestellt.

Die Künstlerin sagt über ihr Bild:

„Meine Gedanken zu diesem Werk: Wie geht es weiter? Eine berechtigte Frage, wenn man sieht:

a) wie der Eisbär nach seiner Familie ruft, die auf einer Eisscholle abgetrieben wird.

b) dass ein riesiger Eisberg abgebrochen ist.

c) ganze Wohngebiete überschwemmt werden.

Was geschieht mit unserer Erde? Sieht Mr. President nicht den Klimawandel, der unsere Erde und nicht nur Amerika bedroht, oder will er die Bedrohung nicht sehen gemäß dem Motto „America first!“? Die Welt ist eine globale Gemeinschaft. Daran ändert auch sein Slogan nichts. Was wird die 2. Ausgabe bringen? Wie geht es weiter?“