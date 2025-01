Ambulante Pflege der Caritas zieht um

Die Ambulante Pflege des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer ist umgezogen.

Ab sofort ist das Büro in der Markstraße 35 in Kevelaer zu erreichen. Mit dem Umzug von der Marktstraße bietet die Caritas ihren Mitarbeitenden und Besuchern moderne Räumlichkeiten, die überdies noch besser erreichbar und barrierefrei sind.

Andrea Kleinmanns, Leiterin der Pflegestation in Kevelaer, freut sich über den neuen Standort: „Wir sind sehr glücklich über die hellen und großzügigen Räume. Hier können wir unsere Arbeit noch besser organisieren und unsere Kunden in einer angenehmen Atmosphäre empfangen“.

Die Caritas-Pflegestation in Kevelaer bietet ein umfassendes Spektrum ambulanter Pflegeleistungen an. Dazu gehören unter anderem Grund- und Behandlungspflege, Unterstützung im Alltag, Beratung zur Pflegeeinstufung sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.

„Wir möchten, dass die Menschen so lange wie möglich in ihrem Zuhause leben können,“ betont Kleinmanns. „Dabei stehen nicht nur die medizinischen Aspekte im Vordergrund, sondern auch der persönliche Kontakt und die individuelle Betreuung.“

Das Team legt besonderen Wert darauf, die Pflege ganzheitlich zu gestalten und die Angehörigen in den Prozess einzubinden. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden die bestmögliche Pflege zu bieten. Dabei stehen ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche immer im Mittelpunkt. Mit unserem qualifizierten Team und der guten Vernetzung in der Region sind wir bestens aufgestellt, um diesem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden“, versichert die Leiterin.

„Wir laden alle Interessierten herzlich ein, uns in unseren neuen Räumlichkeiten zu besuchen oder uns telefonisch zu kontaktieren. Wir sind gerne für Sie da“, so Kleinmanns. Erreichbar ist die Ambulante Pflege in Kevelaer unter 02832 50342-30 oder andrea.kleinmanns@caritas-geldern.de.