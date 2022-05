Erster Kräuter- und Blumenmarkt in Kevelaer: gut besucht, mehr erwartet Am Sonntag wurd‘s blumig in der Innenstadt

Ein paar Stände hatten die Organisator*innen für den ersten Kräuter- und Blumenmarkt in der Kevelaerer Innenstadt gewinnen können. Foto: gee

Frühsommerliches Bummeln, Stöbern und Shoppenb: Das war möglich beim 1. Kräuter- und Blumenmarkt in Kevelaer, zu dem die Stadt am Muttertagssonntag eingeladen hatte. Bei bestem, fast sommerlichen Wetter waren die Menschen in der Stadt schon am frühen Vormittag unterwegs. Sie schlenderten von Stand zu Stand. Die ersten Plätze vor den Cafés und Gaststätten waren besetzt.

„Hier sieht‘s ja schön aus“, ein Mädchen auf einem Roller rief es beim Anblick der vielen bunten Blumen, die es auf dem Peter-Plümpe-Platz beim Stand der Partei der Grünen entdeckt hatte. Auf dem Platz standen unzählige Fahrräder, und Motorräder parkten dort. Viele Menschen hatten sich an diesem Tag wohl als Ausflugsziel Kevelaer vorgenommen. Frauen und Männer gingen mit Kindern auf den Armen, oder sie trugen einen oder mehrere Blumentöpfe mit verschiedenen Pflanzen durch die Straßen. Die Autos wurden auch mit größeren gerade gekauften Sträuchern beladen.

Salat, Tomaten, Kräuter

Am Verkaufsstand von Klaus Dicks aus Sonsbeck galt das Angebot: Jetzt kaufen, am Mittag mitnehmen, bis spätestens 17.30 Uhr. Er hatte Salat-, Tomaten-, Gurkenpflanzen in seinem Repertoire sowie Kräuter, Beet- und Balkonpflanzen.

„Ein paar Stände mehr wären schön gewesen“, konnte man hören. Die…