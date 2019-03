Ab der dritten Schulstunde gab es an Altweiber einen speziellen Unterricht am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler wurden in den Klassen von Delegationen der Q2 in den Klassenzimmern abgeholt und in die Zweifachturnhalle begleitet. Dort fand mit fast 750 Jecken (die Lehrer waren auch dabei) eine Karnevalssitzung statt.