Am 12. Oktober den Garten am World House entdecken

Auf Initiative des Kneipp-Vereins Gelderland e.V. und mit Fördermitteln des Leader Projekts zur Entwicklung des ländlichen Raums wurde der Kneipp-Erlebnis-Garten in Wetten am World House, Vellarsweg 2, unter fachkundiger Anleitung der Bauernhoferlebnispädagogin Stefanie van Look angelegt.

Derzeit wächst und grünt es vor Ort. Obwohl die Pflanzaktion erst im Juli startete, konnten die Teilnehmenden schon reichlich ernten: Tomaten, Zucchini, Rote Beete, Mangold, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Inzwischen wurde teilweise neu eingesät, damit auch im nächsten Jahr geerntet werden kann. Stefanie van Look vermittelt theoretisch und praktisch Wissen zu Aussaat und Anbau von heimischem Gemüse. Wasser sparender Anbau, Erkennen von Beikräutern, Jäten und Absammeln von Schädlingen (Schnecken waren in diesem Jahr überall) standen im Mittelpunkt der Vermittlung.

Regelmäßig trafen sich die Teilnehmenden, um den Garten zu pflegen und erste Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Dabei ergab sich ein reger Austausch. Koordiniert werden die Aktivitäten von der Natur- und Umweltpädagogin Claudia Thiel, die unter kneippkinder@kneippverein-gelderland.de jederzeit Fragen beantwortet und Anmeldungen entgegennimmt. Ihr Anliegen ist, den Kneipp-Erlebnis-Garten dauerhaft zu etablieren und vor allem auch Kindern ab sechs Jahren zugänglich zu machen.

Eine gute Gelegenheit, den Kneipp-Erlebnis-Garten zu erleben, bietet sich am Samstag, 12. Oktober, von 11 bis 14 Uhr. Zum Ende des Gartenjahres wird gemeinsam geerntet, der Boden gemulcht und der Garten winterfest gemacht. Für das gemeinsame Kochen des erntefrischen Gemüses steht die Küche des World House zur Verfügung.

Mit einem gemeinsamen Essen und einem hoffentlich regen Austausch endet das Erntefest. Interessierte sind herzlich eingeladen. Teilnehmende sollten wetterangepasste Kleidung tragen. Gartengeräte sind vorhanden.

Anmeldungen und Informationen unter kneippkinder@kneippverein-gelderland.de.