Alter und neuer Kreispokalsieger ist der Kevelaerer SV II

Traditionell standen kurz vor Weihnachten, am 20.12., die Finalspiele um den Kreispokal im August-Janssen-Sportzentrum in Weeze an.

Bei den Damen traten dieses Jahr insgesamt 11 Mannschaften an.

In den Achtel-, Viertel- und Halbfinalspielen konnten sich jeweils die Landesligisten des TV Sevelen und des SV Bedburg-Hau durchsetzen. In der Herren-Konkurrenz gingen lediglich 3 Mannschaften an den Start.

Dabei bezwang der Landesligaprimus vom Kevelaerer SV II die SG Weeze-Kevelaer klar mit 3:0 und traf im Finale auf den SV Bedburg-Hau. Die Herren-Partie eröffnete auch den Finaltag.

In der Liga war diese Begegnung eine eindeutige Angelegenheit für die Kevelaerer. Die Mannschaft vom KSV musste aber auf ihre Mittelblocker Stefan Kannenberg und Cord Bückers verzichten.

Dafür rückten Cedric Lapschies und Tom Borrenbergs in die Mannschaft. Auch Stamm-Zuspieler Ben Köllner konnte erst kurz vor Beginn in der Halle erscheinen. So startete der KSV II mit Peter Herbe als Zuspieler.

Der Senior der Mannschaft führte das Team aber zu einem ungefährdeten 25:17 Satzerfolg. Im zweiten Satz übernahm dann Ben Köllner wieder die Führung der Kevelaerer. Auf Bedburger Seite rutschte Alexander Pötzsch in die Startsechs.

Kevelaer blieb spielbestimmend. Im Kopfe feierten anscheinend einige Spieler schon den Pokalerfolg. Leichtfertig gab man eine 4-Punkte Führung aus der Hand und der SV Bedburg-Hau schaffte mit 25:23 den Satzausgleich.

Damit hatte auf Kevelaerer Seite niemand gerechnet. Entsprechend konzentriert ging der KSV in den dritten Satz und spielte nun die individuelle Stärke seiner Spieler aus.

Bedburg-Haus Trainer Lars Matenaar musste anschauen, wie sein Team vergeblich versuchte der geballten Angriffspower Kevelaers standzuhalten. Nach nur 16 Minuten war der Satz mit 25:10 für Kevelaer entschieden.

Im vierten Satz schaltete der KSV II wieder einen Gang zurück, aber diesmal ohne die Kontrolle zu verlieren. Mit 25:22 geht dieser Satz ebenfalls an den KSV und dieser kann somit mit 3:1 Sätzen den Kreispokaltitel erfolgreich verteidigen.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Jan Broeckmann, Tom Borrenbergs, Janik Jansen, Joel Peter, Raphael Giesen, Ben Köllner, Peter Herbe, Jan Eyll, Cedric Lapschies und Marco Bergers

Das Damenfinale der beiden Landesligisten vom TV Sevelen und SV Bedburg-Hau ging mit 3:1 an den SV Bedburg-Hau.

Die Anschließende Siegerehrung nahmen der erste Vorsitzende des Volleyballkreises Kleve, Peter Herbe, gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Kreissportwart Heiko Dannenberg vor.

Beide Kreispokalsieger treten nun in dem folgenden Bezirkspokal an und treffen dort auf Gegner der Ligen Verbands- bis Regionalliga.

Ein großer Dank geht an den ausrichtenden TSV Weeze und namentlich an Heiko Dannenberg für die ausgezeichnete Organisation. Auch kamen zahlreiche Fans in die Weezer Sporthalle und schufen eine großartige Atmosphäre.