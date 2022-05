Anna Deschke und Joschka Heinemann aus Twisteden gaben sich das Jawort „ Als wenn ein Feuerwerk in dir explodiert “

Anna Deschke und Joschka Heinemann aus Twisteden haben am 21. Mai geheiratet. Foto: Tim Reuter Fotografie

Sieben Jahre lang wartete sie auf den Antrag, neun Jahre auf die Hochzeit. Ein bisschen Geduld musste Anna Descke mit ihrem Joschka in der Vergangenheit tatsächlich haben. Umso glücklicher ist die Braut aus Twisteden, seit dem 21. Mai 2022 nun endlich den Ring am Finger und den Ehemann in der Tasche zu haben. Am Wochenende gaben sich die beiden im „Haus am See“ in Goch das Jawort.

Kennengelernt haben sich Anna Descke und Joschka Heinemann 2013 an ihrem gemeinsam Arbeitsplatz beim Radio in Dortmund. Auch wenn es ziemlich schnell funkte, wurde die Beziehung des jungen Paares schon ein Jahr später auf eine harte Probe gestellt. Für drei Jahre ging der Radiomoderator und Comedyautor beruflich bedingt nach Baden-Baden – und damit Hunderte Kilometer weg von seiner Liebsten. „Aber das hat uns sogar noch näher zusammengebracht“, sagt der 34-jährige gebürtige Essener rückblickend.

Die erste gemeinsame Wohnung, der gemeinsame Alltag – all das konnte das lebensfrohe Paar danach genießen. Was fehlte, war dann nur noch die Frage aller Fragen. Und bei diesem Thema können sich die gebürtige Twistedenerin und der Ruhrpottler ein Lachen nicht verkneifen. „Er kam nicht aus dem Quark“, sagt die 35-jährige Journalistin. An Karneval habe sie irgendwann dann sogar mal mit einem ganzen Zaun gewunken: „Ich würde ‚ja‘ sagen, w…