Vor 25 Jahren feierten 5000 Menschen das Ereignis auf dem Kapellenplatz Als Maria Stadtpatronin wurde

/ von Delia Evers

Der St.-Klara-Platz war schon gut gefüllt, als noch immer Menschenmengen vom Kapellenplatz kommend vor die Marienstele zogen. Foto: Archiv Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute steht ein ganz besonderes Ereignis im Mittelpunkt des Berichtes, das eng mit der Muttergottes, tausenden Kevelaererinnen und Kevelaerern und mit einigen Kevelaerer Persönlichkeiten verbunden ist …

Die Patronatsfeier im heiligen Jahr 2000

1997 zockelte Martin Willing in seinem Reisemobil mit 80 km/h über mehrere Tage nach Fatima und zurück. Während der einsamen Fahrt war plötzlich die Idee da: Willing wollte in Kevelaer eine Bewegung in Gang setzen mit dem Ziel, die Muttergottes als Patronin der ganzen Stadt auszurufen.

Er schaffte es. Am 31. Mai jährt sich die Patronatsfeier, die schließlich im heiligen Jahr 2000 über 5000 Menschen auf den Kapellenplatz zog, zum 25. Mal.

„Es war ein großes, beeindruckendes, ein würdiges und frohes Fest“, schrieb ein Kevelaerer später in einem Leserbrief an das KB, „man kann nur ahnen, wie viel an Organisationsvermögen und Überzeugung dazu gehört haben, so ein Ereignis zu gestalten.“ Das stimmte. Willing hatte von Beginn an kein „verordnetes Fest“ gewollt, sondern eines, das Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Gänze selbst verantworteten und vorbereiteten.

Über seinen Beweggrund sagte Martin Willing damals: „Unterwegs auf meinen 2.650 Kilometern von Fatima zurück nach Kevelaer ka…