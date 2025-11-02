Am 2. November jährt sich der Todesstag von Johann Theodor Janßen zum 105. Mal Als KB-Bote Janßen sonntags fluchte

/ von Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Theodor Janßen

Als das Kävels Bläche im Jahr 1999 seinen 120. Geburtstag feierte, stand plötzlich ein unbekannter Gratulant in der Redaktion: KB-Abonnent Karl Janßen aus Unna, der in seiner alten Heimat Kevelaer mit Frau Liesel Schwester Erna Leidolph an der Koxheidestraße besuchte. Dabei machte er einen Abstecher zu seiner „alten“ Zeitung, gratulierte freundlich und griff in die Tasche, um ein Präsent herauszukramen. Er zog erwartungsfroh einen Briefumschlag hervor und entnahm das grottenschlechte und gleichwohl eindrucksvolle Porträtbild eines Herrn mit Rauschebart.

„Nun, wer ist das?“, begehrte Karl Janßen zu wissen. Keine Antwort. Janßen schaute gespielt streng drein. Es half nichts. Die in Sachen „Kopfbilder“ überaus versierte Redaktion musste passen. Der Rauschebart-Herr hatte offenkundig vor ihrer Zeit gelebt.

Karl Janßen klärte die Damen und Herren Journalisten auf. Das Foto zeigte seinen Großvater Johann Theodor Janßen, geboren am 20. Mai 1847 in Kapellen und bei Gründung des Kävels Bläche im J…