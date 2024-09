Am Sonntag, 15. September, wurde gefeiert Aloys (Atti) de Witt ist 100 Jahre alt geworden

/ von Rudolf Beerden

Aloys (Atti) de Witt in mitten seiner Gäste. Foto: privat

Am Sonntag, 15. September 2024, feierte der Kevelaerer Uhrmachermeister Aloys de Witt, liebevoll „Atti” genannt, seinen 100. Geburtstag. Geboren 1924 in Kevelaer, blickt er auf ein bewegtes und erfülltes Leben zurück. Schon als Kind war Weihnachten für ihn eine besondere Zeit. „An der Hand von Vater und Mutter ging es durch den Schnee zur Christmette in die Basilika. Es lag immer Schnee – und es gab immer Kartoffelsalat mit Würstchen“, erinnert sich Atti.

Nach dem Krieg kehrte er in seine Heimatstadt zurück und folgte dem Rat seines Vaters, das Uhrmacherhandwerk zu erlernen. Mit viel Hingabe und Geschick reparierte er unzählige Uhren und sorgte dafür, dass die Zeit in Kevelaer stets richtig angezeigt wurde. Besonders stolz ist er auf die Pflege der Uhr in der Kevelaerer Basilika, die er viele Jahre lang betreute. 1956 übernahm er den Betrieb in Rheinberg, heiratete seine große Liebe Lieselotte und zog später zurück nach Kevelaer, wo er das seit 1823 ansässige Fachgeschäft Zanders übernahm. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er Margot, mit der er seit etwa 1,5 Jahren im Klostergarten an der Sonnenstraße wohnt. Trotz seines hohen Alters erfreut sich Aloys de Witt guter Gesundheit und genießt das Leben.

Seine Leidenschaft für das Uhrmacherhandwerk gab er an seinen Sohn Georg weiter, der heute das Geschäft führt. „Ich bin froh, dass Georg in meine Fußstapfen getreten ist und das Geschäft weiterführt”, sagt de Witt.

Neben seiner beruflichen Tä…