Spiel, Spaß und rassige sportliche Duelle dominierten das Benefiz-Fußballturnier in der Dreifachturnhalle. Zehn Teams rangen um den Turniersieg. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden in zwei Gruppen mit anschließendem Halbfinale, Spiel um Platz drei und einem Endspiel. Der Titelverteidiger, die Stadtverwaltung, hatte kein Team zusammenbekommen, sodass von Beginn an klar war, dass es einen neuen Titelträger geben würde.

„Das Turnier veranstalten wir seit über 20 Jahren“, verwies Mitorganisatorin Sabrina Bossmann für das St. Martinskomitee darauf, dass der Erlös von Anfang an für den St. Martinszug verwendet wird. „Es gibt ja keine öffentlichen Gelder. Also müssen wir das für die Tüten ehrenamtlich erwirtschaften.“

Diesem Geist fühlten sich auch die Kicker auf dem Hallenparkett verpflichtet. „Fußball spielen für den Spaß und den guten Zweck“, lautete das Motto von Marcel Kempkes und seinen Allstars vom Kevelaerer SV, die viel…

