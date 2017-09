Alles „Pro-fit“ in Kevelaer

Das Familien-Picknick, das vom Jugendamt mit Beteiligung der Kindertageseinrichtung Spatzennest und dem Jugendzentrum Kompass sowie in Kooperation mit der Lebenshilfe Gelderland, dem SOS-Kinderdorf und der Familienbildungsstätte durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg.

Das Interesse der Bevölkerung zeigte, in Kevelaer ist alles „Pro-fit“. Wurde doch ein breites Spektrum von Einrichtungen präsentiert, die sich im Rahmen von „Pro-fit“ um gesundheitliche Prävention bemühen und in Kevelaer Hilfe anbieten.

Ein halbes Jahr hatte die Gesamtschule Weeze-Kevelaer eine wöchentliche Zumba-AG in der siebten Klasse durchgeführt, an der 25 Mädchen und fünf Jungen teilgenommen hatten. Unter der Leitung von Antonina Milinkovic und Janice Holzmann erfreuten die Kinder die Gäste des Familien-Picknicks. Eine Präsentation der Streetbasketball-Tour, die an der Gesamtschule Station gemacht hatte (das KB berichtete), gehörte ebenfalls zur Aktion „Pro-fit“.

Tatjana van Went hatte aus ihrem Atelier eine Farbenküche mitgebracht. Hier konnten Jung und Alt mit Blütenblättern, Kohle, Spinat, oder Holunderbeeren experimentieren und durch Zumischen von Pigmenten, Quark und Kalk Kaseinfarbe herstellen. Biologische Farben, wie sie ursprünglic…

