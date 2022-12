Die Bilanz zum Kevelaerer Krippenmarkt seitens der Stadt fällt positiv aus „ Alles in allem bin ich sehr zufrieden “

Die lebendige Krippe war auch in diesem Jahr wieder ein Highlight auf dem Krippenmarkt. Foto: gee

„Geschafft“, sagte Verena Rohde nach dem Wochenende, an dem der Kevelaerer Krippenmarkt nach drei Wochen zu Ende ging. Noch am letzten Wochenende des Krippenmarkts war die Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing bis in den Abendstunden unterwegs in der Stadt.

Beim Bühnenprogramm dankte sie dem Musiker Karl Timmermann für seinen Einsatz. Besonders das Krippenspiel hatte viele Kinderaugen zum Strahlen gebracht. Auch konnte dank Timmermann, so Rohde, ein dreiwöchiges Bühnenprogramm am Mechelner Platz angeboten werden. In der Zeit, in der die Gastronomie dort noch geöffnet hat, wird der Sänger weiter für Unterhaltung sorgen, teils sogar schon ab nachmittags. So freut sich Verena Rohde, dass inbesondere Kevelaerer Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, bis zum 30. Dezember neben dem Bühnenprogramm ein paar schöne Stunden am Mechelner Platz zu verbringen. Jeweils von 15 bis 21 Uhr sind die Gastro-Stände dort noch geöffnet.

Auch „Hüttendienst“ hatte Rohde am vorletzten Tag am Kapellenplatz. „Das gehört für mich dazu“, sagte sie. Ihr sei es wichtig, im Team zu arbeiten. Die Hütte vom Kevelaer Marketing am Eing…