Alleinunfall

Am Donnerstag (11. Mai 2023) gegen 02:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Issum mit seinem Opel die Bundesstraße 9 in Richtung Krefeld. Hinter der Einmündung zum Kötherheideweg in Wetten kam das Fahrzeug des jungen Fahrers nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel zurück auf die Fahrbahn der Bundesstraße geschleudert. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 9 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Die Einsatzkräfte stellten den Opel sicher.