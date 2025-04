Alle Spurgrößen und Maßstäbe sind hier willkommen

Seit 2019 treffen sich Modellbahner vom Niederrhein zum Fachsimpeln, zu gegenseitiger Hilfe und Reparaturen. Die neuesten Errungenschaften werden stolz vorgeführt. Waren es anfangs nur einige Teilnehmer, so ist der Stammtisch inzwischen auf über 20 Personen gewachsen.

Die Bastler fanden 2023 ein neues Domizil in der Gaststätte Alt Veert an der Dorfstraße in Geldern-Veert.

Alt Veert wurde zum „Vereinsheim“ für die monatlichen Treffen. Mittlerweile ist der Modellbahn Stammtisch eine feste Institution geworden und fühlt sich dort pudelwohl. So entstand die Idee, die Gaststätte mit einem Schild auszuzeichnen.

Dieses Vereinsschild wurde am 3. April 2025 offiziell veröffentlicht und wird die Gaststätte dauerhaft als Modellbahner-Treff etablieren. Wer Lust hat, ist am ersten Donnerstag im Monat herzlich eingeladen. Es sind alle Maßstäbe und Spurgrößen willkommen. Analog oder digital ist egal. Also einfach mal vorbeischauen und etwas zum Zeigen oder Ausprobieren mitbringen.

Der nächste Stammtisch ist allerdings nicht am 1. Mai, sondern wurde auf Montag, 5. Mai 2025, verschoben. Ab Juni gilt wieder der erste Donnerstag im Monat.