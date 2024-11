Alle Mannschaften im Einsatz

Alle Volleyballmannschaften des KSV waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. Den Beginn machten dabei die Herren der Spielgemeinschaft Weeze-Kevelaer.

In Krefeld ging es gegen die zweite Mannschaft des Verberger TV. Die SG startete mit

einer 5-Punkte Führung gut in den ersten Satz. In der Folge sahen die Zuschauer eine enge Partie, welche über die volle Distanz von 5 Sätzen gehen sollte.

Nach dem guten Auftakt, war das Spielglück in den ersten beiden Sätzen aber beim Verberger TV II. Mit 27:25 und 26:24 gingen diese Sätze an den VTV II.

Mit guter Blockarbeit und starken Angriffen, insbesondere durch Anthony Mainik und Pedro Silva Guedes, erkämpfte sich die Spielgemeinschaft aber die Erfolge in den Sätzen 3 und 4. Auch hier waren die Ergebnisse knapp. Mit 25:23 und 25:22 war hier die SG erfolgreich.

Weiterer Aktivposten war auch Libero Cedric Lapschies. Durch seinen Einsatz in der Feldabwehr wurden viele Bälle im Spiel gehalten. Damit war der Satzausgleich geschafft und es ging in den Tie-Break. Den besseren Start hatte hier Verberg. Eine Auszeit beim Stand von 6:10 zeigte aber Wirkung.

Der Erfolg war greifbar nahe, als die SG erste Spielbälle beim Stand von 14:11 hatte. Verberg gab aber nicht auf und konnte ausgleichen. Trotzdem kam Weeze-Kevelaer noch zu zwei weiteren Spielbällen, welche leider ungenutzt blieben.

Verberg nutzte auf seiner Seite den erste Spielball direkt zum 3:2 Sieg. Insgesamt waren es Kleinigkeiten, welche den Sieg verhinderten.

Das Endergebnis war also: Verberger TV II – SG Weeze-Kevelaer 3:2 (27:25 26:24 23:25 22:25 18:16).

Positiv ist die stetige Verbesserung der Mannschaft, welche sich ja erst kurz vor der Saison in dieser Formation gefunden hat.

Für die Spielgemeinschaft spielten: Marlon Jahn, Cedric Lapschies, Luca Willems, Yannik Saers, Pedro Silva Guedes, Anthony Mainik, Samuel Deselaers, Kilian Prast, Tom Borrenbergs, Luis Hiep und Niklas Holl.

Im nächsten Spiel erkämpfte sich der Kevelaerer SV II, in ihrem Heimspiel, einen Sieg gegen MTG Horst II und übernimmt damit die Tabellenführung.

Im vierten Saisonspiel gelang der zweiten Herrenmannschaft des Kevelaerer SV ein überzeugender 3:0-Erfolg gegen MTG Horst II. Das Team legte den bislang besten Start der Saison hin und setzte sich schnell mit 8:2 ab.

Besonders die starken Angriffe von Raphael Giesen und die druckvollen Aufschläge von Ben Köllner trugen maßgeblich zum frühen Vorsprung bei.

Kevelaer zeigte sich unbeeindruckt von den Angriffsbemühungen der Gäste und profitierte von einer stabilen Annahme, organisiert durch den Annahmeriegel um Joel Peter. Eine Aufschlagserie ließ den Punktestand auf 25:8 anwachsen und sicherte den souveränen Satzgewinn.

Der zweite Satz begann spannender, da Kevelaer nicht an die Dominanz des ersten Durchgangs anknüpfen konnte. Die Mannschaft kämpfte zunehmend mit fehlenden Lösungen im Angriff und geriet durch eine Serie des Gegners zwischenzeitlich in Rückstand. Die Einwechslung von Janik Jansen brachte jedoch neuen Schwung ins Spiel, und Kevelaer drehte den Satz knapp mit 25:22.

Auch der dritte Satz war hart umkämpft, doch Kevelaer behielt durchgehend die Oberhand und sicherte sich den Satz mit 25:21 sowie den 3:0-Sieg.

Durch das spielfreie Wochenende des bisherigen Spitzenreiters TuB Bocholt III übernimmt der Kevelaerer SV II vorerst die Tabellenführung und geht mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele.

Der KSV II trat in folgender Besetzung an: Jan Broeckmann, Janik Janßen, Stefan Kannenberg, Joel Peter, Raphael Giesen, Ben Köllner, Peter Herbe, Jan Eyll und Marco Bergers.

Am Samstagabend empfingen die Herren der ersten Mannschaft den SSF Bonn und konnten sich in einem nervenaufreibenden Heimspiel durchgesetzten. In einem Match, das mehr Wendungen hatte als so manche Telenovela, behielt der KSV mit 3:2 die Oberhand und sorgte damit für Erleichterung in der heimischen Halle.

Obwohl beide Teams als Aufsteiger ins Rennen gegangen waren, galt der KSV mit seinem soliden fünften Tabellenplatz als klarer Favorit gegen die Bonner, die bisher nur einen einzigen Punkt auf dem Konto hatten. „Die Rollen sind klar verteilt, und wir müssen hier die drei Punkte holen“, gab Kapitän Marcel Thyssen selbstbewusst zu Protokoll. Doch er warnte zugleich: „In dieser Liga bekommt niemand etwas geschenkt und gerade wir wissen, dass man auch solche Spiele erst mal gewinnen muss.“

Ein Satz, der sich im Spielverlauf als prophetisch erwies. Im ersten Satz gab Robin Verhoeven sein Debüt in der Startsechs als Zuspieler und führte das Team gekonnt. Doch der Satz verlief knapper als erwartet, da Bonn entschlossen Paroli bot. Erst in der Verlängerung – nach zwei Auszeiten, einer Standpauke und einer Serie von Punkten durch MVP Christian Neuendorf – gewann der KSV schließlich mit 28:26.

Im zweiten Satz kam Bonn richtig in Fahrt und brachte die Kevelaerer Angreifer schier zur Verzweiflung. Mit einer beinahe undurchdringlichen „Gummiwand“-Abwehr machte Bonn, allen voran deren Kapitän und MVP Nick Kleinewalter mit der Ausstrahlung eines Wikingers, dem KSV das Leben schwer und gewann den Satz klar mit 25:20.

Kevelaer geriet ins Stocken und die Zuschauer merkten: Das wird kein Selbstläufer. Auch im dritten Satz fand der KSV nicht richtig ins Spiel. Die Bonner Abwehr war weiterhin stark, während sich auf Kevelaerer Seite Eigenfehler und Annahmeprobleme häuften.

Wieder ging der Satz in die Verlängerung, doch diesmal behielt Bonn mit 33:31 die Oberhand. Für den KSV wurde es langsam brenzlig, denn die drohende Niederlage schien näher denn je. Doch das Heimteam ließ sich nicht unterkriegen. Mit lautstarker Unterstützung der Fans kämpfte sich der KSV zurück. Stabilere Annahmen, Blocks und Schnellangriffe über Mittelblocker Alessandro Nobbers machten den Unterschied, und das Team sicherte sich den vierten Satz mit 25:20, womit der alles entscheidende Tiebreak anstand.

Im fünften Satz zeigte der KSV dann endlich seine gewohnte Stärke. Das Team setzte sich früh ab und ließ Bonn keine Chance mehr, den Rückstand aufzuholen. Mit einem souveränen 15:9 im Tiebreak war der 3:2-Sieg gesichert, und das Heimpublikum in der Kevelaerer Dreifachhalle jubelte ausgelassen.

Nach dem Spiel zog Trainerin Heike Thyssen ein positives Fazit: „Es ist super, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wenn man mich vor der Saison gefragt hätte, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dem einen abgegebenen Punkt nachzutrauern. Man sieht an solchen Spielen, dass diese Liga extrem ausgeglichen ist, alles passieren kann, und man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen darf.“

Mit diesem hart erkämpften Erfolg steht der KSV nun auf Platz drei der Tabelle. Am kommenden Samstag geht es auswärts gegen MTV Köln, die nur einen Punkt weniger auf dem Konto haben.

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Jonas Peters, Marcel Thyssen, Robin Verhoeven, Ben Köllner, Marc Ophey, Christian Neuendorf, Robin Broeckmann, Mirko Novak, Dominik Booms und Lennart Moormann.

Den Abschluss machte am Sonntag die Damenmannschaft vom KSV. In Viersen war der VT Kempen der Gegner.

Der Start der Damen war holprig und Kempen konnte auf 14:8 wegziehen. Eine Aufschlagserie von Isabelle Boßer drehte das Spiel aber. Mit 25:23 ging Satz eins an den KSV. Im weiteren Spielverlauf verlor der KSV aber den Faden. Im zweiten Satz konnten die KSV-Damen nur bis Mitte des Satzes mithalten.

Danach bestimmte Kempen das Spiel und gewann Satz zwei mit 25:17. Im Ergebnis fiel Satz 3 knapper aus. Allerdings lag der KSV immer im Rückstand und konnte lediglich zum Ende das Satzergebnis mit 23:25 etwas besser gestalten. Den Satzverlust konnten die Damen nicht verhindern.

Den vierten Satz dominierten dann die Kempener Damen komplett. Mit 25:10 wurde der KSV vom Feld geschickt.

Es war die erste Niederlage in der Saison und die Damen bleiben auf dem zweiten Tabellenplatz.

Für den KSV standen auf dem Feld: Gianna van Husen, Felina Backes, Jil Wassen, Isabelle Boßer, Mariam Kurshhalidze, Julika Peters, Hannah Prüßing-Ordoñez und Jacqueline Keurhorst.

Vorschau

Regionalliga Männer: 02.11., 19:30 Uhr, MTV Köln – Kevelaerer SV, Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln

Bezirksliga wU18: 03.11., 11:00 Uhr, Verberger TV III – Kevelaerer SV & 12:30 Uhr, Kevelaerer SV – FC Rot-Weiss Moers II, Gerd-Jansen-Förderschule in Krefeld